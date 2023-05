L’Udinese cerca una punta, spunta il nome di Joao Pedro

UDINE. C’è anche l’Udinese su Joao Pedro, l’attaccante brasiliano che, dopo otto anni al Cagliari, la scorsa estate si è spostato in Turchia al Fenerbahçe e che, finita la stagione, potrebbe ritornare in serie A sfruttando anche il passaporto italiano in suo possesso dopo il matrimonio, passaporto che gli ha permesso di giocare in maglia azzurra, una sola volta, in occasione dello sciagurato spareggio con la Macedonia del Nord che è costato il Mondiale all’Italia del ct Roberto Mancini, lo scorso marzo.

Nella SuperLig turca Joao Pedro ci è finito ugualmente, nonostante le disavventure sportive, considerando che alla fine della scorsa stagione il Cagliari finì in B. Merito del rendimento durante il campionato: 13 gol in 37 partite.

La spuntò il Fenerbahçe che versò nelle casse del club sardo 4,68 milioni di euro che potrebbero crescere di altri 500 mila euro entro il 30 giugno con i bonus.

Come è stata la stagione in Turchia di Joao Pedro. Non esaltante, complice soprattutto un problema a un ginocchio che gli ha impedito di giocare a gennaio e febbraio. Per questo le presenze sono solo 18 e i gol realizzati 4, 3 però nell’ultimo mese. Tanto è bastato per finire sotto i riflettori del mercato, accanto alla voglia di ritornare – evidentemente – in Italia. Così, oltre all’Udinese, si è appuntato il suo nome anche il Bologna e il Genoa, appena ritornato nella massima serie.

La voce si è diffusa attraverso i media turchi e c’è già chi sogna scambi con le squadre italiane, in particolare quella bianconera, dove ci sono tanti giocatori emergenti che fanno gola ai tifosi di un Fenerbahçe che arrivando secondo alle spalle de Galatasaray (mancano ancora tre partite alla fine della stagione) si giocherebbe i preliminari di Champions League. Più logica una contropartita economica e neppure troppo elevata considerando che Joao Pedro lo scorso anno è stato pagato 5 milioni. Per quanto riguarda l’ingaggio, poi, sopra il milione le squadre italiane potrebbero godere dei vantaggi del Decreto crescita per ridurre il lordo.

Insomma, un’operazione possibile e anche ragionata, considerando che l’Udinese avrà nella prossima stagione il brasiliano Brenner prelevato dal FC Cincinnati (nella MLS americana) da lanciare e Joao Pedro potrebbe coprirgli le spalle accanto a Isaac Success. La mossa potrebbe significare l’addio di Beto, già corteggiato lo scorso gennaio da alcune squadre di Premier (Everton e anche Newcastle). —