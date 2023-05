Cividale, sorprese o favorite le Eagles ai play-off sono sempre di casa

Solo tre gli anni all’anagrafe per la Ueb, altrettanti però i play-off raggiunti dal sodalizio nei campionati via via affrontati dalla sua nascita, avvenuta nel luglio del 2020.

Prima in B, ora in A2: mai, in vita sua, il club del “pres” Davide Micalich ha mancato l’appuntamento con la post-season.

Diversi i ruoli assunti dai gialloblù in occasione dei tre frangenti: sorpresa, poi favorita. Infine, autentica rivelazione: è il caso della serie oramai alle porte, coi ragazzi di coach Pillastrini già dimostratisi in questa stagione capaci di sovvertire pronostici, zittire malelingue e guadagnarsi il prolungamento di un’annata già di per sé storica. En plein, dunque.

Prima del via alle danze con l’Apu, il primo incontro fissato per lunedì sera al Carnera, facciamo allora un salto a ritroso nel tempo. E andiamo, per esempio, a gara 1 dei play-off 2020/21: ospite delle aquile Salerno, 75-60 il punteggio maturato fra le mura del PalaGesteco.

Quel successo avrebbe poi aperto la strada ai friulani, bravi a chiudere la pratica sul 3-0 prima di liquidare anche Taranto (3-1). Si arriva così in finale, c’è Fabriano. Gara 1 e gara 2, nelle Marche, dicono picche. Ma poi ecco la rimonta, il pareggio che giunge nei due faccia a faccia seguenti, quelli di scena in Friuli. Per l’atto conclusivo, però, le Eagles lasciano il nido e, in trasferta, cedono il passo alla Janus (69-53).

Tempi non ancora maturi? E chi lo sa. Nel dubbio, Cividale, ci riprova. Subito. Lisci i quarti con Livorno (3-0), più impervia la semifinale con Bergamo.

Quindi Vigevano, la nuova “bella”: stavolta la storia non si ripete. I tempi, infatti, sono maturi. Lo saranno anche in vista dei prossimi play-off? —

