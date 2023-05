Terry carica Udine: «Porto tanta energia»

UDINE. Un carico d’energia per i play-off con Emanuel Terry. Il nuovo centro americano dell’Apu Old Wild West è stato presentato ufficialmente venerdì 12 maggio e la parola più ricorrente nei suoi interventi è stata proprio “energia”.

Un’addizione che serviva e già pervade il popolo bianconero, entusiasta per il colpo di mercato che sulla carta dovrebbe permetterebbe alla squadra di coach Carlo Finetti di compiere un ulteriore salto di qualità.

Volto sorridente, incorniciato dalle treccine ormai ricorrenti in casa Apu (ricordiamo Kyndall Dykes e Tj Cromer), Terry ha esordito parlando del suo trasferimento da Trieste a Udine. «Ci sono tanti club che mi hanno cercato e sono contento che l’Apu mi abbia voluto con decisione.

Sono qui per portare energia positiva e aiutare il team a vincere il campionato. Allo stesso tempo ho grande rispetto per la squadra e i tifosi di Trieste: la mia esperienza con loro non è finita nel migliore dei modi a livello tecnico, ma a livello umano li porto nel cuore».

Qualcuno sui social bianconeri lo ha già soprannominato “E.T.”, prendendo spunto dalle sua iniziali. Se avrà un impatto da extraterrestre sul campionato di A2 lo scopriremo più avanti, di certo Terry porta in dote solidità e concretezza nel pitturato.

Parlando delle proprie caratteristiche, riecco la parola magica: «La mia pallacanestro è energia, su ambo i lati del campo. In carriera ho ricoperto più ruoli, ora sono qui per mettermi al servizio dei compagni e del coach.

Il mio gioco è fatto di rimbalzi e di “rollate”, cose utili per la squadra. Voglio far funzionare il quintetto, essere quello che Se capita la serata da 20 punti sono contento, ma non è questo l’obiettivo quando entro in campo».

La sua prima impressione dell’ambiente Apu è positiva, ora non resta che accelerare l’inserimento in squadra. «Qui a Udine tutti mi hanno subito messo a mio agio. Briscoe lo conoscevo già, avendoci giocato contro: è stato fra i primi ad accogliermi al mio arrivo.

Per me fra serie A e serie A2 non fa differenza. La cosa che mi interessa maggiormente è imparare in fretta i giochi del team e familiarizzare con i nuovi compagni e con il coach».

C’è spazio anche per una curiosità riguardante il numero di maglia, dato che Emanuel Terry ha sempre scelto di indossare il 33. Non è un omaggio a campioni Nba come Larry Bird, Kareem Abdul-Jabbar o Scottie Pippen, ma qualcosa di più intimo e profondo.

«Il motivo è speciale – ha spiegato il centro dell’Alabama – visto che mia madre, quando giocava, usava la divisa numero 33. In più io sono il terzo figlio e sono molto spirituale: 33 sono gli anni di Cristo. Per questi motivi in tutta la mia carriera ho giocato con questo numero».