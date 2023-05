Sottil: «Dobbiamo restare più in alto possibile perché può accadere di tutto»

UDINE. «A Firenze ho giocato e ci gioca mio figlio, quindi conosco l’ambiente e mi aspetto una Fiorentina molto concentrata, ma noi dobbiamo rimanere il più in alto possibile perché può accadere di tutto».

È con quel “può accadere di tutto” che Andrea Sottil esprime al meglio ciò che si aspetta e vorrebbe dall’Udinese nelle ultime quattro partite, a cominciare da questo pomeriggio al Franchi, là dove il personalissimo derby di famiglia col figlio Riccardo è messo in dubbio dall'infortunio dell'attaccante che ha già escluso il viola col Basilea.

Gli affari di cuore però son un conto, quelli della sua Udinese un altro, e l’allenatore dell'Udinese ha fatto capire molto bene ieri prima della partenza, rinnovando l’obiettivo proclamato per il finale di stagione: «Siamo carichi, c'è la giusta concentrazione, la giusta serenità e ho visto la squadra vogliosa di fare una partita importante perché abbiamo l’obbligo di rimanere il più in alto possibile.

Siamo lì, sappiamo che c'è un gruppone e non è semplice, ma contro le grandi abbiamo dimostrato che noi ci siamo. Dobbiamo concentrarci sulla voglia di rimanere il più in alto possibile perché può accadere di tutto e vogliamo ritagliarci un posto al sole nella parte più bella della classifica».

Per Sottil dunque l’Udinese sta bene, e avendo le carte in regola è pronta a interpretare la sfida del Franchi puntando sulle proprie certezze, ben rappresentate anche dal grande apporto di gol (15) e assist (16) fin qui forniti dai tre centrocampisti Pereyra, Lovric e Samardzic.

È questa la miniera d’oro su cui punta il tecnico di Venaria Reale, ancora a corto di attaccanti. «I gol dei centrocampisti è motivo di soddisfazione, esprime identità e meccanismi di gioco. Ho sempre cercato di trasmettere il concetto di accompagnare la fase offendente con più giocatori possibili e ai centrocampisti ho sempre chiesto tanti inserimenti anche quando avevamo il reparto d’attacco al completo, a maggior ragione l’ho chiesto da quando abbiamo perso tanti giocatori davanti.

Dobbiamo sopperire con gli inserimenti da dietro e l'attacco dei quinti e dobbiamo continuare su queste medie perché la squadra sta bene ed è arrivata a un punto in cui si conosce molto bene con meccanismi consolidati da tanti mesi di lavoro».

Ben altre difficoltà e virtù ha la Fiorentina, avversaria uscita tramortita dall’andata della semifinale di Conference League contro il Basilea, ma che per Sottil non abbasserà il livello, forte della qualità della sua rosa. «La Fiorentina ha in pratica due squadre e può ruotare i giocatori importantissimi che non hanno partecipato alla partita di coppa.

Italiano ha fatto un grandissimo lavoro in questi due anni conquistando l’Europa e arrivando in finale di Coppa Italia, giocandosi anche una semifinale di Conference League, e una serata storta può capitare ma è ancora tutto aperto.

Il Franchi sa trascinare, per cui me lo aspetto carico e focoso al pari di una Fiorentina molto concentrata».