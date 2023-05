Talmassons riparte da coach Barbieri: «La nuova Cda lancerà altre giovani»

Quella che inizierà ad agosto sarà, per l’allenatore lodigiano Leonardo Barbieri, la quarta stagione consecutiva sulla panchina della Cda Talmassons.

Un sodalizio vincente, che sta andando di pari passo con i risultati della squadra, giunta per il secondo anno consecutivo in semifinale play-off di A2 femminile.

Terminati gli impegni con la squadra, il tecnico sta lavorando in questi giorni come selezionatore provinciale dell’area Cremona-Lodi prima di partire, in estate, con i “Quick Summer Volley Camp” che organizza a Igea Marina.

Coach Barbieri, dopo tre anni possiamo dire che quella con Talmassons, è una “relazione seria”.

«Sì, qui ho trovato una società affidabile, che si è messa in gioco con l’obiettivo di diventare un top team di A2, che ha basi economiche solide e che ha creato uno staff completo. Non a caso siamo diventati una piazza appetibile per le giocatrici al pari di città più grandi e blasonate e diverse sono le ragazze che chiedono di venire a giocare da noi. Di strada ce n’è ancora da fare ma le premesse ci sono».

Dove puntate ad arrivare? E seguendo quali tappe?

«In passato ho vissuto situazioni analoghe, a Crema e poi a Brescia, nelle quali una società di paese era riuscita a raggiungere traguardi importanti. Un elemento imprescindibile, secondo me, è la base. Bisogna lavorare sul minivolley, creando nuovi gruppi di bambine con cui lavorare molto dal punto di vista tecnico per formare, negli anni, delle giocatrici di livello, anche non di serie A, ma che possano arricchire le squadre locali e, al contempo, attrarre le ragazze di maggior talento del territorio. Poi, quando le cose si fanno davvero grandi, diventa importante avvicinarsi a una città che faccia da catalizzatore. Ma questo è un aspetto che si valuterà, eventualmente, in futuro».

Lo scorso anno il club ha mosso un passo in questo senso con il progetto System Volley, formato da ragazze giovani di Talmassons e dell’Eurovolleyschool Trieste che ha disputato la B2 ed è vicecampione regionale under 18. Per queste ragazze ci sono già prospettive di A2?

«Per un paio di loro ci sarebbe questa opportunità, ne stiamo parlando con le famiglie perché implicherebbe un cambiamento anche legato alla loro vita privata».

Quindi la Cda 2023-2024 sarà molto green?

«L’idea è proprio quella di far crescere giovani di talento e dare loro modo di spiccare il volo. Lo è stato quest’anno con Eze e Costantini che hanno disputato una stagione ottima: hanno lavorato tantissimo e sono cresciute da molti punti di vista, non ultimo da quello fisico, aiutate anche dalla nutrizionista Anna Zuliani. Fra le ragazze del gruppo della nazionale Under 21 sono state quelle che hanno ottenuto i migliori risultati e, dopo essere state scartate nel 2022, sono state richiamate in nazionale».

A tal proposito, un’altra azzurrina vestirà la maglia della Cda il prossimo anno.

«Esatto. Si tratta di un’altra 2003, la centrale Katja Eckl, lo scoro anno a Martignacco. Per tutte e tre le ragazze attualmente impegnate con la nazionale abbiamo trovato un accordo e nelle prossime settimane definiremo gli aspetti contrattuali».

Con il mercato in fermento, come si immagina la Cda del prossimo anno?

«Mi piacerebbe fosse, come detto, un trampolino di lancio per le giovani, supportate da alcune giocatrici più esperte che le aiutino in questo percorso».