Il Pordenone prepara i play-off a suon di gol: mister Di Carlo si gode bomber Dubickas e Pinato

PORDENONE. Il conto alla rovescia sta entrando nel vivo. Non è ancora partito il fatidico “meno 10”, ma poco ci manca, in quanto l’esordio del Pordenone nei play-off di serie C, che decreteranno la quarta e ultima squadra promossa in B dopo Feralpisalò, Reggiana e Catanzaro, è in programma fra meno di due settimane, ovvero sabato 27 maggio.

La rivale è ovviamente top secret, visto il cammino che ancora attende le pretendenti al secondo turno della fase nazionale, al quale il Pordenone si è già qualificato in virtù del secondo posto in campionato.

Così come Crotone e Cesena che, pronostici alla mano, saranno le principali antagoniste dei neroverdi nella corsa alla promozione.

PROSSIMO TEST

Dopo le amichevoli ravvicinate con Cjarlins Muzane e Chions, e il giorno di riposo che il tecnico Domenico Di Carlo ha concesso ieri a tutto il gruppo, la formazione neroverde ricomincerà a sudare oggi pomeriggio al centro sportivo De Marchi: il via alla seduta alle 14.30. Allenamento al pomeriggio anche domani mentre mercoledì, giovedì e venerdì la squadra si ritroverà al mattino (alle 11).

Sabato ci sarà invece un’altra amichevole, presumibilmente l’ultima prima dell’atteso debutto nella post season. L’avversario dei ramarri sarà l’Opitergina, formazione dell’Eccellenza veneta che ha chiuso la stagione al quinto posto, a meno 13 dalla capolista Treviso.

COSA VA

Intanto, i due precedenti impegni hanno detto che tra gli aspetti più positivi di questo lungo periodo di preparazione (l’ultima gara ufficiale dei neroverdi risale al 22 aprile: 1-0 all’Albinoleffe) c’è la facilità ad andare in gol. Sono infatti sette le reti segnate in due partite dalla squadra di Di Carlo.

Certo, contro rivali di categorie inferiori, ma sia il Cjarlins Muzane di Parlato, sia il neopromosso (in D) Chions non si sono accontentate di recitare il ruolo di sparring partner, impegnando Burrai e compagni al di là del valore della sfida.

Così, nell’attesa di vedere se la sensazione sarà confermata nelle occasioni che contano, Di Carlo può intanto godersi la vena realizzativa del bomber lituano Dubickas (doppietta contro il Cjarlins) e la conferma della spiccata propensione al gol di un centrocampista come Pinato: l’infortunio patito nel test contro il Chions (in cui ha segnato due reti) non dovrebbe impedirgli di essere a disposizione per l’appuntamento del 27 maggio.

DA REGISTRARE

Lo ha ammesso lo stesso tecnico Di Carlo al termine della seconda amichevole: qualcosa nella fase difensiva deve essere ancora registrato. Anche senza dare troppo peso alle tre reti subite nei due test sin qui disputati, la retroguardia neroverde è parsa nel complesso troppo vulnerabile.

Questione di concentrazione? Può darsi. Ma sta di fatto che il capocannoniere dell’Eccellenza, il croato Emanuel Valenta, è sembrato a proprio agio tra le maglie larghe della difesa neroverde, tanto da confermarsi cecchino implacabile con una doppietta.

E chissà che qualcuno in tribuna non abbia appuntato il suo nome. —