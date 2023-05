Sottil e quelle assenze che pesano sull’Udinese: «Siamo contati, dispiace non essere al completo per lo sprint finale»

UDINE. «Non ho nulla da recriminare ai ragazzi, ma la cosa che mi dispiace davvero è aver perso tanti giocatori e non essere al completo per giocarci in maniera diversa questo ultimo sprint finale».

È questa la prospettiva di Andrea Sottil, un punto di vista che rischia non solo di esprimere la verità del tecnico, ma anche un preciso limite in vista delle ultime tre giornate.

Eppure, se l’Udinese è uscita sconfitta dal Franchi, i motivi vanno ricercati anche nelle precise responsabilità, al di là delle tante assenze in attacco, a cui Sottil non si è sottratto: «Chiaro che quando prendi gol nei primi 6-7 minuti c’è la bravura dell’avversario, ma noi dovevamo essere più attenti e concentrati perché ci aspettavamo una partenza forte della Fiorentina. Nell’occasione del primo gol dovevamo difendere con più impeto sia sul cross che sulla respinta, ma poi la squadra ha fatto una buona partita e abbiamo provato con tutte le armi che avevamo. Purtroppo siamo molto contati soprattutto nel reparto avanzato e quelli che hanno giocato hanno dato tutto. Peccato, ma non ho nulla da recriminare ai ragazzi, anzi penso che questa squadra stia dando il massimo per quelli che sono i nostri obiettivi. Stiamo assolutamente facendo un grande campionato».

Nella sua disamina Sottil ha poi commentato anche l’operato del direttore di gara che, a parere del tecnico di Venaria Reale, ha scontentato entrambe le squadre: «L’arbitro? Bisognerebbe passare a un’altra domanda. Solitamente non mi piace mai parlare della conduzione del direttore di gara, c’è già chi deve giudicarlo, ma posso dire che la sua non è stata una grandissima giornata. Per esempio: da quanto ne so, a meno che non sia cambiato il regolamento, la spallata di Ebosele su Brekalo non è fallo. Poi c’è l’episodio dell’ammonizione dello stesso Ebosele che però prende la palla prima di Biraghi. Ma anche dell’altra parte possono lamentarsi: nel secondo tempo c’era un nostro calcio di punizione da ribattere, perché noi l’abbiamo battuto prima del suo fischio di ripresa. In generale, poi, il gioco è stato molto spezzettato».

Senza peli sulla lingua anche il commento sulla gestione dell’arbitro Paterna in occasione del parapiglia a fine partite, che ha portato all’espulsione di Becao e Bonaventura: «Sinceramente non ho capito neanche io cosa sia successo. Ho giocato tanti anni e a fine partita ci possono essere dei battibecchi. Ho visto una parte del parapiglia mentre parlavo col mio vice, ma il direttore di gara anche lì poteva gestire meglio la situazione. Non ho visto mani addosso, schiaffi, testate o pugni, ma solo discussioni. Magari puoi arrivare e ammonire, oppure dividere. A fine partita non siamo lucidi tutti quanti, ma sono battibecchi di campo».

Tornando alla partita, Sottil ha commentato anche la prova di Vivaldo Semedo: «È un giovane del 2005 che gioca in Primavera e si è comportato bene. Era la quinta punta, ma abbiamo un’emergenza offensiva importante». —