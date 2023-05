Udine contro Cividale: è il giorno del derby tutto friulano

UDINE. Signore e signori, benvenuti alla giostra dei play-off. Tutte le squadre sono salite in carrozza tra sabato 13 e domenica 14 maggio, oggi (lunedì 15 maggio) tocca a Udine e Cividale, in campo in serata assieme a Torino e Milano.

Il destino ha voluto che ci fosse l’incrocio friulano in questo quarto di finale in cui c’è tutto e di più: campanilismo, passione, rivalità sportiva e non solo. Inutile che ci giriamo tanto intorno: tra il presidente dell’Apu Alessandro Pedone e quello di Cividale Davide Micalich non corre buon sangue.

Dopo anni di lavoro in coppia sul fronte bianconero i due si sono lasciati male, anzi, malissimo. Ma tranquilli, non sarà questo che potrà rovinare lo spettacolo di un derby che già nelle due sfide della fase regolare (una vittoria per parte: 67-66 per la Gesteco a dicembre, 73-66 per l’Apu a marzo) ha regalato uno spettacolo di sportività e civiltà.

Nessun coro “contro” l’avversario, solo a favore della propria formazione. Dopo le discutibili ricostruzioni del post di Udinese-Napoli, dove sotto processo è finita, ingiustamente, solo la tifoseria bianconera, sentiamo quasi la necessità, in questa serie (tre, quattro o cinque partite questo sarà il campo a dirlo) di un altro grande esempio friulano di come va vissuto l’evento sportivo.

Dal punto di vista tecnico abbiamo lasciato presentare questa sfida a un preciso e puntuale direttore d’orchestra come Otello Savio. Ma quando si parla di play-off e di derby ci sono molte altre componenti che possono decidere una sfida. Innanzitutto quello mentale: Udine avrà sicuramente molta più pressione rispetto a Cividale.

L’Old Wild West è stata costruita, se non per vincere il campionato, almeno per provare a farlo.

Rispetto alle due ultime stagioni ha vissuto un cammino molto più travagliato complici alcune scelte nella costruzione della squadra, che sin da subito si sono rivelate discutibili e che alla lunga sono state sbagliate. Esattamente opposto il percorso di Cividale che ha mantenuto l’ossatura della promozione cambiando due volte in corsa il secondo straniero. Anche per questo un po’ tutti sostengono che sarà la sfida tra le individualità dell’Apu e il collettivo della Ueb. Attenzione, però: per far sua la serie Udine dovrà proprio essere squadra.

Stasera alla prima palla a due (o forse poco dopo perché magari coach Finetti non lo schiererà in quintetto base) gli occhi saranno puntati anche su Emanuel Terry, il nuovo Usa targato Apu. É evidente che le ambizioni bianconere di arrivare fino in fondo a questi play-off passeranno anche attraverso il suo rendimento. Speriamo, per Udine, che abbia ragione Lorenzo Bettarini che lo ha definito l’uomo giusto nella squadra giusta.

Quanto al pronostico non ci sbilanciamo. A chi sostiene che Udine chiuderà la serie sul 3-0 ricordiamo cosa è successo sabato con Treviglio battuta in casa da Rimini. In ogni caso, buon derby friulano a tutti e buon divertimento. Perché da oggi si fa sul serio. —