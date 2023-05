Play-off, scatta la fase nazionale: il Pordenone aspetta la sua rivale

PORDENONE. I play-off di serie C stanno per entrare nel vivo. Lunedì 15 maggio sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale, che si svilupperà nell’arco di 180’ con due gare da giocare nell’arco di cinque giorni. Giovedì i match d’andata, quelli di ritorno lunedì prossimo, 22 maggio.

Alle cinque vincitrici del secondo turno della fase gironi, fanno compagnia le formazioni che hanno chiuso il campionato in terza posizione (Virtus Entella, Pescara e Lecco).

Chi supererà il turno passerà ai quarti di finale, in cui entrerà il Pordenone assieme a Cesena e Crotone, che come i ramarri hanno chiuso la stagione regolare al secondo posto (gara-1 sabato 27, gara-2 giovedì 31 maggio).

Intanto gli incontri del primo turno, con l’Ancona che sfiderà il Lecco, la Virtus Verona il Pescara di Zdenek Zeman; la Pro Sesto se la vedrà col Vicenza, il Gubbio affronterà la Virtus Entella e, infine, si terrà il derby pugliese tra Audace Cerignola e Foggia.

Quest’ultimo, così come l’Entella, al Vicenza, al Pescara e al Lecco affrontano il match d’andata in trasferta: sono le cinque formazioni teste di serie del turno, cui bastano due pareggi nell’arco dei 180’ per avanzare allo step successivo. Non sono previsti i supplementari, dunque, se il punteggio non si schiodasse dalla parità.

Da questi doppi incontri usciranno cinque vincenti, che con Pordenone, Cesena e Crotone andranno a formare il secondo turno della fase nazionale (quarti di finale, appunto).

Friulani, romagnoli e calabresi saranno teste di serie assieme alla formazione meglio classificata in campionato tra quelle che avranno superato il turno precedente: la Virtus Entella, qualora guadagnasse l’accesso ai quarti (ha ottenuto più punti tra le terze forze del campionato).

Se i liguri dovessero fermarsi al primo turno, l’ultima testa di serie sarà il Pescara, oppure il Lecco, o il Foggia, o la Pro Sesto (migliori quarte classificate).

Il Vicenza, vincitore della Coppa Italia, qui perde ogni privilegio. Gli accoppiamenti, in programma martedì 23, saranno effettuati nuovamente tramite sorteggio.

Il Pordenone non potrà sfidare Cesena, Crotone e l’altra testa di serie. Alle “big” basteranno dunque due pareggi nell’arco dei 180’ per passare alle semifinali.

Queste si giocheranno con match d’andata e ritorno, con supplementari ed eventuali rigori. Come la finalissima.