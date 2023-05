Udine-Cividale, al Carnera un derby di pura passione

UDINE. C’è chi dice che, qui, si fa la storia. Lo cantava il rocker di Zocca, lo citano in molti sugli spalti. Udine contro Cividale è partita a sé.

Una terra di basket da sempre, la nostra. Eppure questo è il primo derby friulano che va in scena ai quarti di finale. Gara 1. Si comincia.

Alle 19.30 lo si sente già il tifo in un Carnera da tutto esaurito. È un palazzetto intero che canta. Ed è sugli spalti che è di casa lo spettacolo. C’è passione, c’è campanilismo, di quello sano però.

Apu stesa, Cividale ha più Pepper Massimo Meroi 15 Maggio 2023 Basket play-offMassimo Meroi

Ci sono bandiere, sciarpe che colorano le curve. Il Settore D c’è, eccome se c’è. «Tutti abbracciati e si canta» ed è un coro solo che accompagna le triple di Monaldi e Palumbo.

Sventolano le bandiere. Siamo sul 49 a 49. Risponde la marea gialla al grido di Cividale e le voci si uniscono e chiedono a Rota e compagni la vittoria. Compatti, uniti, eccome se ci sono anche loro.

Sugli spalti è una festa. «Perché alla fine l’importante è che vinca lo sport che deve sempre unire».

Lo dice Silvio, 60 anni, di Pavia di Udine. Tifa l’Apu «e vengo al palazzetto da una vita» dice. Seduta vicino a lui c’è Carlotta, 25 anni, tifosa del Cividale. Insomma, un derby in famiglia.

«Sì – dice Carlotta – il mio giocatore preferito è Rota. È bello condividere questa passione».

In campo si lotta punto a punto. “Tutto il Carnera” incita lo speaker Federico Bigotto che durante la pausa tra secondo e terzo tempo presenta i ragazzi dell’Under 15, allenati da coach Antonio Pampani, approdati alle finali nazionali che si svolgeranno a Pescara a fine mese.

Si riprende a giocare. Nessuno sfottò, quelli restano fuori. Si tifa per la propria squadra, per i propri colori. Vibra il Carnera di energia. Non si smette di cantare.

Durante i time out ci pensano le cheerleaders Vipers di Olimpia Danze, accompagnate dalla mascotte Patrick, a rendere l’atmosfera ancora più divertente.

Nicola da Fagagna, 33 anni, da cinque anni segue la squadra bianconera. Accanto a lui c’è la fidanzata Virginia, 34enne di Buttrio.

«L’ho portata per la prima volta io al Carnera – racconta Nicola – e si è subito appassionata, le è piaciuta molto l’atmosfera che si respira al palazzetto. Da allora veniamo sempre insieme a vedere le partite».

Il colpo d’occhio delle Eagles emoziona. Incitano, saltano. Il Settore D si fa sentire. Compatto inizia a cantare “Udine, Udine”.

Non si molla, né in campo né fuori. Manca un minuto e 31 secondi. «Si deciderà tutto qui» ritorna alla mente Vasco che canta. 84 a 79 per Cividale.

C’è ancora tempo per il canestro di Mouaha e per un’altra tripla di Monaldi. Il Carnera si infiamma, c’è spazio solo per i tifosi.

Finisce. Cividale 88, Udine 82. Scoppia la festa giallo blu. È pura energia. Parte il coro «Cividale non so stare senza te».

E poi l’omaggio al presidente Davide Micalich che abbraccia lo staff e poi va sotto la curva. «È stata una grande partita – dice Angela, che arriva d Lignano tifosa della Ueb Gesteco e in rigorosa maglia gialla –. È stato un gioco pulito e una vittoria assolutamente meritata».

Accanto a lei, Luca da Premariacco non contiene la gioia. «Noi rispetto ai nostri avversari – dice a fine partita – siamo stati più squadra e questo ha fatto la differenza alla fine della partita.

Il risultato è stato la conseguenza di questo atteggiamento positivo e noi tifosi non possiamo essere che soddisfatti». La storia per Cividale è stata fatta qui, avrebbe sempre cantato quel rocker di Zocca.