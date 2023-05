Udinese, sono troppe le false partenze

UDINE. È probabile che un giorno, neanche troppo lontano, Andrea Sottil ripercorrerà le tappe di questo campionato e troverà nelle false partenze il vero tallone d’Achille, la sgradita costante che per tutta la stagione ha condizionato rendimento, progressi e soprattutto la classifica della “sua” Udinese.

Per il momento, in attesa del bilancio definitivo rimandato a inizio giugno dopo l’ultima giornata con la Juventus, l’ennesima falsa partenza di domenica a Firenze ha senza dubbio compromesso la volata all’ottavo posto, ora fissato a quota 49, da cui la Zebretta si è ritrovata affrancata di tre punti dopo il ko del Franchi, scivolando in 12ª posizione dopo essere stata sorpassata nello scontro diretto non solo dalla Viola, ma anche da altre due concorrenti vittoriose come Monza e Torino, e dal Bologna che conta un punto in più dei bianconeri (46) dopo il nulla di fatto con la Roma.

Dici Bologna e il pensiero corre alla sfida del 2 aprile, altro scontro diretto giocato in trasferta e compromesso subito in avvio, proprio come ricapitato a Firenze, dove il sinistro vincente al 7’ di Castrovilli ha inflitto il settimo gol incassato dai bianconeri nei primi 10 minuti di gioco (record negativo stagionale in serie A), il 12º gol subito nel primo quarto d'ora di partita dai bianconeri che per 19 volte sono passati in svantaggio.

Al Dall’Ara furono addirittura due le reti subite in avvio, da Posh al 3’ e Moro al 12', con l'Udinese alla fine schienata 3-0 dopo avere almeno tentato una reazione ai due ceffoni.

Reazione che la scorsa domenica al Franchi invece è mancata, come confermato dai soli 5 tiri verso la porta viola (altro record negativo stagionale), e che ha allungato a quattro le ultime trasferte consecutive senza reti all’attivo.

Trasferte nere per la Zebretta, finita dietro la lavagna per i soli 3 gol segnati lontano dal Friuli nel 2023, un dato ineguagliato tra i cinque principali tornei europei.

È questa l’altra faccia, e forse la più preoccupante delle false partenze che hanno caratterizzato tutta la stagione, perché è proprio dall’inizio del 2023 che l’Udinese è mancata nella reazione.

Calendario alla mano, infatti, dalla prima partita disputata alla ripresa del campionato dopo i due mesi di sosta Mondiale, il 4 gennaio con l’Empoli al Friuli, la squadra di Sottil ha raccolto solo 3 punti dalle 10 partite in cui è andata sotto, e fa specie notare come ben 6 dei 7 gol incassati nei primi 10 minuti di gioco siano arrivati proprio dopo il Mondiale contro Empoli, Verona, Spezia, Bologna (2) e Fiorentina.

L’altro gol incassato entro i primi 10 minuti era stato il 18 settembre con l’Inter (Barella al 5’), quando l’Udinese era capace di recuperare dalle false partenze, riuscendo a vincere 4 volte in rimonta (Monza, Sassuolo, Inter, Verona) e a pareggiarne tre, totalizzando 15 dei 18 punti conquistati da situazione di svantaggio, e che al momento la vedono ancora prima nella speciale graduatoria delle rimonte, una specialità che non è stata più “quella della casa” da inizio anno.