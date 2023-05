Friulderby, Udine e Cividale sul ring per il secondo round

UDINE. Quarantotto ore dopo gara uno si torna già in campo. Da una parte la favorita e ferita Udine, dall’altra la sorprendente e solida Cividale.

A causa del ko casalingo di lunedì sera l’Apu è già spalle al muro, la Ueb può tentare di affondare il coltello nella ferita. Se ci soffermiamo sulla cifra tecnica, con tutto il rispetto per la Gesteco, l’Old Wild West, per quando fatichi a essere squadra, non può farsi eliminare da Cividale. Sarebbe una macchia difficile da cancellare.

Forse anche per questo martedì 16 maggio il presidente udinese Alessandro Pedone ha chiamato a rapporto coach Finetti e il suo staff. Il sermoncino, inevitabilmente, dovrà essere girato anche ai giocatori. La parola chiave di tutto dovrà essere una sola: di-fe-sa.

Gentile e Gaspardo hanno lasciato strada libera ai diretti avversari (Gasp ha commesso il primo fallo a 2’ dalla fine), Briscoe ha commesso 5 falli senza incidere. Curioso notare come la guardia del New Jersey, in campionato, sia uscita tre volte per falli: una a Cento e due con Cividale.

Un caso? Probabilmente sì, il derby è una partita a sé, ma da uno chiamato a fare la differenza una prova come quella di lunedì non è accettabile.

Difesa significa anche rimbalzi. Udine ha molta più stazza e centimetri di Cividale, ma sotto le plance è finita con 38-37 per le Eagles con 11 carambole conquistate dal solo Terry. Pellegrino sembra essere tornato il giocatore anonimo di due anni fa. Nobile non è al meglio e lunedì si è preferito non rischiarlo. Stasera sarà della partita.

Per quanto riguarda Cividale ha detto bene Pillastrini: deve cercare di ripetersi e superare sè stessa. La Ueb è un blocco unico, squadra e tifosi. Non altrettanto l’Apu e il Carnera. Stasera anche il pubblico di fede bianconera dovrà fare la sua parte per difendere il suo fortino. Visto? Alla fine si torna sempre al solito concetto: quello della di-fe-sa. —