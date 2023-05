Pordenone, sospiro di sollievo: Pinato non è a rischio

PORDENONE. Sospiro di sollievo per Mimmo Di Carlo. Non è grave la distorsione alla caviglia rimediata da Marco Pinato nell’amichevole con il Chions. Il centrocampista neroverde, grande protagonista della stagione regolare con 7 gol, si sta allenando a parte e la sua presenza non sembra a rischio in vista della prima gara nei play-off di serie C, che la squadra giocherà giovedì 27 maggio (in trasferta).

Meglio sempre essere prudenti, ma, in linea generale, si può dire che non poter disporre di un giocatore del suo calibro sarebbe una grossa perdita: l’ex Sassuolo garantisce grande fisicità alla linea mediana, nonché una notevole capacità negli inserimenti. Una dote che ha dimostrato di avere anche con il Chions, a cui ha segnato due reti nel giro di mezz’ora.

Nel Pordenone che si sta allenando al De Marchi, nei prossimi giorni rientreranno a disposizione anche altri giocatori. Sono attesi al lavoro col gruppo Negro, Edera e Palombi, negli ultimi giorni ai box. Tutti e tre si stanno lasciando alle spalle i rispettivi malanni muscolari e andranno ad ampliare la scelta di Di Carlo.

Soltanto Piscopo si è dovuto fermare un’altra volta per una botta accusata in allenamento, ma anche lui sembra recuperabile. Se si esclude Bassoli, ai box da inizio stagione, per il via dei play-off il tecnico dei ramarri dovrebbe avere tutta la rosa a disposizione.

Sabato nel test con l’Opitergina il tecnico testerà la probabile formazione in vista del primo match della post-season. L’obiettivo è far giocare ai potenziali titolari almeno 70’. Tra loro non ci sarà certamente Ajeti, squalificato. Il difensore albanese tornerà per il match di ritorno, in programma in casa al Tognon il 31 maggio.

Martedì 16 maggio, intanto, la squadra ha ricevuto l’incoraggiamento dei tifosi in centro, ospite del bar Venti Settembre: buona partecipazione, nonostante il clima autunnale all’iniziativa “Play-on Pordenon, aspettando i play-off”. —