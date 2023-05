Udinese con il dubbio Beto: gli interessi di mercato potrebbero tenerlo fuori anche contro la Lazio

UDINE. Rilanciare Beto, rientrato martedì 16 maggio in gruppo, fin da domenica sera al Friuli con la Lazio per cercare di scalare qualche posizione nelle ultime tre giornate? Oppure tenere ancora il centravanti in una teca per non rischiare un infortunio muscolare che potrebbe comprometterne la cessione in estate?

Sono queste le domande che si stanno ponendo in casa bianconera, quesiti ancora in attesa di risposta soprattutto dopo che Beto è già stato a un passo dal rientro a Firenze, partita per la quale aveva intensificato il lavoro la settimana scorsa, salvo poi trovarsi escluso dalla lista dei bianconeri in volo per la Toscana e, di conseguenza, anche dalla lista presentata al Franchi, quella in cui figurava regolarmente il nome di Florian Thauvin, ovvero l’altro “mistero” dell’ultimo week-end di passione vissuto dall’asfittico attacco bianconero, considerato che il francese è rimasto in panchina per tutti i 90 minuti al Franchi.

All’ex Marsiglia il tecnico Andrea Sottil ha infatti preferito il giovane Vivaldo Semedo per gli sterili assalti finali, alimentando così i dubbi di un infortunio che non era emerso per via ufficiale, ma che in realtà c’è stato e che ora sembra in via di risoluzione per la Lazio, altra avversaria che l’Udinese rischia di affrontare ancora “spuntata”, a causa anche delle lungodegenze di Gerard Deulofeu e Isaac Success.

Rischio che è legato soprattutto alla presenza, o meno, di Beto, il cui rientro è diventato tema caldo, perfino scottante in società. Da una parte, infatti, Sottil non vede l’ora di riconvocare il portoghese che non ha avuto nelle ultime quattro giornate, mentre dall’altra la dirigenza punterebbe alla prudenza legata al timore di un nuovo infortunio che, tuttavia, non sembra più legato alla lombalgia, al famigerato “colpo della strega” con cui ne venne giustificata l’assenza a Lecce.

Quello, infatti, è acqua passata, mentre a preoccupare sembra sia un problema muscolare che riporta ai fantasmi della grave lesione muscolare alla coscia destra rimediata a Venezia nell’aprile 2022, quando Beto si strappò nel finale, peggiorando poi la situazione una volta rientrato in campo dopo le prime cure.

Giusto un anno fa l’attaccante saltò le ultime otto giornate e poi ci mise quattro mesi per rientrare. Sono tempi e prospettive che la società ora non vuole affrontare nuovamente, con Beto richiesto tanto in Italia quanto in Premier, là dove “rischiò” di finire all’Everton a fine gennaio. Con Brenner già in casa, infatti, la cessione di Beto è già preventivata. —