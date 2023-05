Udinese, una maglia contro l’omofobia

UDINE. Una maglia per una battaglia. Una maglia contro l’omofobia. L’Udinese domenica sera scenderà in campo per l’uguaglianza e la tutela dei diritti civili.

Il club bianconero lo farà con un kit gara speciale che la squadra indosserà al Friuli contro la Lazio, sulla scia della campagna “A+LOVE” della Lega serie A, realizzata in collaborazione con Unar (Ufficio nazionale antidiscriminazioni della presidenza del Consiglio dei ministri) per il 36º turno di campionato in occasione della giornata per la lotta a omofobia, bifobia e transfobia.

La speciale maglia dell’Udinese è bianca con collo a V con bordi bianconeri. Il dettaglio grafico scelto per contestualizzare e richiamare la Giornata mondiale contro l’omofobia, bifobia e transfobia celebrata mercoledì 17 maggio è dato dall’ampia banda centrale e verticale con i colori arcobaleno, nota cromatica presente anche sui bordi manica, le bande laterali dei pantaloncini e al centro dei calzettoni.

«Come testimoniato dal ranking Esg sulla sostenibilità, inclusa quella sociale, che ci vede come primo club italiano – ha spiegato il direttore generale dell’Udinese, Franco Collavino – abbiamo voluto seguire la strada tracciata dalla Lega serie A per quanto riguarda le iniziative a tutela dell’uguaglianza e dei diritti civili.

Grazie alla collaborazione con Macron, infatti, useremo un kit speciale per certificare il nostro impegno contro ogni forma di discriminazione.

L’Udinese, infatti, è, da anni, un club aperto e multiculturale che rappresenta giocatori di quindici Paesi diversi, ed è impegnata attivamente nella lotta al razzismo ed in quella per l’uguaglianza: per questo abbiamo voluto impegnarci concretamente con questa iniziativa nell’ottica di valorizzare la grande popolarità del calcio per veicolare messaggi sociali positivi».

Il back neck interno è personalizzato con i colori, lo stemma del club, la scritta «I primi bianconeri d’Italia», il logo dello sponsor tecnico e la scritta Designed in Bologna, a certificare ed evidenziare come ogni capo sia ideato, progettato e sviluppato nel “quartiere generale” della Macron.

Sul petto, in stampa siliconata, tra lo stemma dell’Udinese, mentre nella lunetta esterna del retrocollo in “stampa sublimatica” appare, in nero, il motto ormai tradizionale del club della famiglia Pozzo: «La passione è la nostra forza».

Lo special kit che sarà utilizzato sabato – e che finirà per diventare un oggetto di culto per i collezionisti – è stato realizzato, come tutti i completi dell’Udinese per la stagione in corsoin “Eco Fabric” (nello specifico “Eco Softlock” con inserti in “Eco Micromesh”), un tessuto ecosostenibile ricavato al 100 per cento dal riciclo di bottiglie di plastica in Pet. Un altro messaggio, stavolta green.