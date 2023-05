Gesteco-Apu, le scintelle dopo il derby

Un derby è sempre una partita speciale. Racchiude tante storie e mille significati, che vanno oltre i 40 minuti della partita che si gioca sul parquet. Ed è così che dopo una gara due vinta in modo chiaro da un’Apu ben più solida rispetto a gara uno, sull’asse Udine-Cividale serpeggia una coda polemica.

Per capire meglio di cosa stiamo parlando dobbiamo riavvolgere il nastro e tornare a mercoledì, ore 22.15 circa. L’Apu ha appena ristabilito la parità sull’1-1, in sala stampa coach Stefano Pillastrini analizza la partita appena conclusa con la massima serenità. Dopo aver sottolineato gli aspetti tattici, sottolinea le sue perplessità sull’arbitraggio, giudicato troppo permissivo.

Udine ha un altro tonnellaggio, se il metro arbitrale sarà ancora questo, Cividale dovrà adeguarsi in fretta e sopportare la fisicità bianconera: anzi, dovrà cercare di imporre a sua volta i contatti. Questo, in breve, il pensiero del “Pilla”.

All’Apu la considerazione è piaciuta poco, tanto che ieri è arrivata una risposta tutt’altro che banale. Perché a parlare, per la prima volta da quando è arrivato (era il marzo scorso, proprio nella settimana precedente il derby di ritorno in regular season), è stato il senior assistant Giancarlo Sacco. «Sono le solite pretattiche da play-off. Si fanno dei distinguo e delle precisazioni per cercare di portare l’inerzia della serie a proprio favore. Pillastrini è un caro amico, oltre che una vecchia volpe del parquet.

A mio avviso fra gara uno e gara due, com’è normale che sia, c’è stata una crescita emotiva, fisica e agonistica. Ci si conosce meglio, si cercano di apportare modifiche. Noi siamo una squadra con una certa struttura e grande fisicità, Cividale gioca bene ma in modo diverso. Per quanto riguarda il metro arbitrale, non ho riscontrato nessuna variazione. C’è stato semmai un cambio d’atteggiamento da parte nostra: in gara uno siamo stati troppo aperti e permissivi, ma abbiamo imparato la lezione e abbiamo avanzato di due passi, lasciando loro meno spazi in cui sguazzare».

In gara uno era stato il tecnico bianconero Carlo Finetti a criticare (in modo composto, va detto) l’arbitraggio: «Terry andrebbe tutelato maggiormente. Dove arriva lui con le doti atletiche gli altri arrivano con altri strumenti», disse il coach senese.

Sacco la pensa così: «Ogni partita fa storia a sé, con una terna arbitrale diversa. Noi cerchiamo di proteggere i nostri giocatori. Ripensando a gara uno dico che a Briscoe (uscito al 32’ per cinque falli, ndr) sono stati fischiati dei peccati veniali. Ci vorrebbe un occhio diverso nei confronti di giocatori che fanno spettacolo e decidono le gare».

Come in una partita a scacchi, insomma, ognuno fa la propria mossa. In campo e ai microfoni. Sono i play-off ed è un derby, non c’è da aspettarsi niente di diverso.