Pordenone, Candellone-Dubickas la coppia d’attacco play-off

PORDENONE. Più si avvicina il debutto nei play-off e più prende corpo l’ipotesi di utilizzare nuovamente Candellone e Dubickas come coppia offensiva.

In vista di gara-1 dei quarti di finale, in programma sabato 27 maggio, il Pordenone si affiderà a chi, là davanti, ha giocato complessivamente 70 gare di regular season (35 a testa).

Mimmo Di Carlo si fida ciecamente di “Cande” e del lituano, ma allo stato attuale non ha altre soluzioni di grande spessore, considerato che Palombi e Piscopo si allenano ancora a parte, mentre Edera e Magnaghi non sono al cento per cento della condizione.

Il leit-motiv della stagione dei ramarri, dunque, ritorna in occasione della post-season, quando il tecnico e il suo staff, considerato il mese di pausa tra la fine della prima e l’inizio della seconda competizione, contavano di avere tutti in ottima forma. A meno che non cambi qualcosa durante la prossima settimana, dunque, Candellone e Dubickas canteranno e porteranno ancora la croce.

Per loro sedici gol complessivi in campionato, otto a testa. Come per le presenze, il conto è identico. L’ex Torino ha però aggiunto al suo curriculum sei assist, statistica che ha portato a considerare il suo torneo tutto sommato positivamente.

Se, forse, dal lituano ci si aspettava qualcosa in più, e dagli altri molto di più, il numero 27 è quello che ha maggiormente soddisfatto le attese. E per lui questi play-off sono importanti anche dal punto di vista personale. Il 30 giugno scadrà il prestito che lo lega al Pordenone (dal Napoli): i ramarri si sono garantiti il diritto di riscatto e prima di esercitarlo vogliono vedere come si conclude la post-season. Sabato, nel frattempo, l’ultima amichevole ufficiale prima degli spareggi.

Appuntamento alle 16 a Fontanafredda con l’Opitergina. Ingresso a 5 euro. Si rivedrà anche Negro, che ha recuperato dal fastidio muscolare accusato in precedenza. Il difensore si sta allenando con la squadra.