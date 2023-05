L’Apu piega Cividale e si porta avanti nella serie: al PalaGesteco finisce 68-79

CIVIDALE. Svolta in via Perusini. Prende una direzione precisa la serie play-off fra Gesteco e Apu, con i bianconeri vincenti in gara 3, sabato 20 maggio, sul parquet del PalaGesteco per 68-79.

Decisivo, per Udine, un Gaspardo “on fire”, a referto con 27 punti. Serie ora sul 2-1 per la banda Finetti. L’equilibrio fra le due squadre, in avvio, dura poco più di un quarto.

Nel secondo periodo, infatti, è Udine a prendere le redini dell’incontro e a scappare, compatta, cinica. La UEB soffre, tocca il -10 (16-28).

A impedire la fuga ospite Battistini: il lungo di casa si erge a protagonista del contro parziale Gesteco: al break è 32-38. All’uscita dagli spogliatoi, le Eagles ampliano il parziale e sorpassano (44-43). Il momento ducale, però, è interrotto da Gaspardo: con lui Udine prende di nuovo il largo 44-54. La spallata, stavolta, è decisiva.