Colpo Apu, sbanca Cividale e si porta avanti nella serie play-off

CIVIDALE. Quello di gara tre è stato il derby delle montagne russe. Un break da una parte e uno dall’altra e poi quando pensi a una partita che si giocherà punto a punto eccone un altro. Quello decisivo è dell’Apu Old Wild West che, sabato 20 maggio, sbanca il PalaGesteco trascinata da un grandioso Gaspardo.

Ora la serie è 2-1 per Udine che può chiudere il conto nella serata di lunedì 22 maggio, sempre a Cividale. L’eventuale bella giovedì 25 maggio al Carnera.

La disperazione di Redivo e, a destra, la gioia di Gaspardo

Il PalaGesteco è una sauna, camicie sudaticce in tribuna, letteralmente in acqua le canotte dei giocatori dopo pochi istanti di partita. La tensione è palpabile. Lo si vede dalla difficoltà su entrambe i fronti di fare canestro.

La suggestiva presentazione delle squadre al PalaGesteco © Foto Petrussi

Gentile apre le danze facendo 1 su 2 dalla lunetta, poi Briscoe (bomba) e Terry firmano lo 0-6. La guardia Usa dell’Apu come a Carnera rifiuta a inizio sfida il cinque a Dell’Agnello e Rota e comincia a essere preso di mira da un tifoso di Cividale che invece di guardare la partita pensa solo a insultarlo; Briscoe replica con un gestaccio.

Lo definiamo un piccolo incidente di percorso in un palazzetto che per il resto ha brillato per entusiasmo e correttezza, anche perché poi quel tifoso ha recitato il mea culpa (ma dovrebbe farlo anche Briscoe).

Per fortuna c’è anche la partita. Mouaha e Dell’Agnello riportano sotto Cividale che con il suo numero 77 mette anche il naso avanti (10-8) a 3’40’’. Con un parziale di 10-3 confezionato da due conclusioni dall’arco di Palumbo e Gaspardo l’Apu chiude il primo quarto sul 13-18.

Si riparte con Redivo che rompe il ghiaccio da tre, Furin vuole schiacciare in contropiede ma viene stoppato da super Gasp; tre canestri di fila di Esposito dopo 2’18’’ valgono il più nove di Udine (16-25). I bianconeri cominciano a metterla dall’arco e Antonutti (5 punti in un amen) firma un parziale pesantissimo con un canestro, fallo e tiro libero al termine di un coast to coast (19-36 a 4’13’’ dall’intervallo lungo).

Le Eagles sembrano in bambola. Sembrano. Pilla si mette a zona e Udine non fa più canestro, dall’altra parte dal nulla Battistini firma un parziale di 13-2 che vale il meno 6 al riposo.

Quando si riparte l’inerzia è tutta per i ducali che riescono addirittura a piazzare il sorpasso con due triple di Pepper e Redivo (44-43). In 7’ il parziale è di 25-7. Non è incredibile, è il basket. Ma proprio perché in questo sport non c’è niente di scontato, quando l’inerzia sembra dalla parte delle Eagles, cambia nuovamente tutto.

La svolta ha un nome e un cognome Raphael Gaspardo: tre bombe più un canestro di Terry e Udine ritrova un vantaggio in doppia cifra (44-54). Un dubbio fallo tecnico a Redivo su canestro del solito 10 bianconero vale il più 12 che viene confermato alla fine del terzo quarto (49-61). Il Pala Gesteco è straordinario nell’incitare i propri beniamini.

Rota e compagni ci provano, ma vanno a cozzare contro l’esperienza e la capacità di gestire certe situazioni di Udine. Cividale non riesce a ridurre mai lo svantaggio sotto gli otto punti.

Nell’ultima frazione un po’ tutti portano il loro mattoncino: Nobile, Pellegrino e Terry. Di fatto nell’ultimo periodo il risultato non viene mai messo in discussione e questo è un grande merito dell’Apu. —

GESTECO CIVIDALE – OLD WILD WEST UDINE 68 – 79

(13-18, 32-38, 49-61)

GESTECO CIVIDALE Redivo 24, Miani 4, Cassese, Rota 6, Mouaha 7, Furin, Battistini 12, Pepper 8, Dell’Agnello 7. Non entrati: Balde, T.Pillastrini, E.Micalich. Coach Stefano Pillastrini.

OLD WILD WEST UDINE Gentile 6, Palumbo 3, Antonutti 5, Gaspardo 29, Briscoe 6, Fantoma, Esposito 11, Nobile 3, Pellegrino 2, Monaldi 6, Terry 8. Non entrato: Dabo. Coach Carlo Finetti.

Arbitri Masi di Firenze, Pazzaglia di Pesaro e Puccini di Genova.

Note Gesteco: 13/30 al tiro da due punti, 10/29 da tre e 12/15 ai liberi. Old Wild West: 17/35 al tiro da due punti, 10/23 da tre e 15/21 ai liberi. Nessun uscito per 5 falli.