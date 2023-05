Gesteco-Apu, deby friulano al bivio di gara tre

In una serie di cinque partite, gara tre, di solito, è quella che spariglia. Ecco perché Cividale-Udine di questa sera al PalaGesteco rischia di essere la sfida decisiva di questo derby tutto friulano di play-off di serie A2. Si riparte dall’1-1 dopo i primi due confronti giocati al Carnera in cui si sono viste due partite molto diverse tra loro. La Ueb ha vinto di 6 la prima, Udine di 20 la seconda.

Detto che la differenza punti conta come il “2” di briscola, il pesante passivo è arrivato negli ultimi 3’ quando coach Pillastrini, consapevole che la gara era “andata”, ha fatto risparmiare qualche energia ai suoi giocatori più importanti. In pratica stasera si ricomincia da zero da un punto di vista numerico, anche se sarebbe sbagliato dire che le prime due gare non avranno influssi sulle prossime.

ROSTER E INDIVIDAULITÁ

L’Old Wild West ha un roster più profondo e questo può essere un fattore se la serie si allunga. Udine nei primo 40’ ha capito che se non difende con una certa intensità dall’inizio alla fine la vittoria può scivolarle di mano. Non basta essere favoriti in virtù di una superiore cifra tecnica, anche perché Cividale è comunque una squadra che, rispetto a inizio stagione, ha più punti nelle mani e i 57 segnati in gara due dicono che le sue percentuali sono state troppo basse.

Redivo, che nella fase a orologio aveva avuto una media di 22.5 punti a partita, nelle prime due sfide con Udine ne ha fatti rispettivamente 10 e 7. Insomma, può solo migliorare. Il discorso può valere anche sul fronte opposto per Gaspardo decisamente sotto i suoi standard finora. Qualche novità potrebbe esserci dal punto di vista tattico: Pillastrini ha usato poco la zona (qualche minuto in gara due), ci aspettiamo qualche novità in marcatura soprattutto su Gentile.

FATTORE CAMPO

I ragazzi del West, dopo aver subito il “break” in gara uno al Carnera, per vincere la serie, sono obbligati a restituire la cortesia. Cividale in casa ha vinto dieci partite su sedici.

Udine in trasferta ha una percentuale non troppo rassicurante del 50%: ha vinto nella fase a orologio a Piacenza e Torino, ma prima era reduce da sei ko consecutivi. AleGent ha sottolineato che «l’Apu ha grande rispetto del suo avversario», ma anche che «abbiamo l’esperienza necessaria per giocare questo tipo di partite».

TROFEO DEL GIRO

Stasera a Cividale, come già mercoledì a Udine, farà bella mostra al centro del parquet il “Trofeo senza fine” che verrà consegnato al vincitore del Giro d’Italia. Ecco, usando una metafora ciclistica, chi vincerà stasera entrerà sull’ultimo rettilineo con un vantaggio che sarà difficile rimontare.