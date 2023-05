Parla Dino Zoff: «I bianconeri si sono rimessi in gioco e sanno battere squadre da Champions»

Quando un grande saggio del calcio italiano come Dino Zoff afferma che «l’Udinese si è sentita arrivata a un certo punto della stagione, ma dimostrando di saper battere le grandi può ripetersi anche contro la Lazio in piena corsa Champions», non significa solo che il posticipo delle 20.45 di domani sera al Friuli si prospetta come una “partita da tripla” in schedina, ma soprattutto come una sfida in cui le motivazioni faranno da propellente alle energie fisiche.

Non a caso, sono proprio gli aspetti motivazionali e atletici quelli che Zoff usa come criteri di giudizio per le due squadre che gli stanno a cuore da sempre, e anche per i portieri friulani che si sono posti alla ribalta in stagione, e che il campione del mondo dell’82 ha ritratto.

Zoff, classifica alla mano la Lazio ha molti più stimoli, ma...

«Ma se vogliamo l’Udinese ha ancora qualcosa in più da dimostrare perché anche a Firenze ha fatto vedere un lato del suo carattere, giocando con sufficienza il primo tempo. Purtroppo non è stata la prima volta, e alla lunga questo fattore ha inciso sulla stagione che comunque considero buona. Non a caso si è rimessa in gioco, ritornando a puntare le posizioni a ridosso della zona Europa che prima intravedeva».

Tuttavia, contro le grandi, e specie al Friuli, l’Udinese non ha mai tradito le attese.

«Vero. L’ho vista fare delle grandi partite, a dimostrazione che la squadra è robusta fisicamente e tecnicamente ha dei valori. A maggior ragione sono rimasto un po’ sorpreso dai primi tempi affrontati con sufficienza. Non dovrebbe essere un atteggiamento nelle sue corde, anzi in quelle di nessuno. Probabilmente l’Udinese si è trovata anche troppo convinta della sua posizione raggiunta brillantemente a inizio campionato, solo che poi nello sport si paga dazio se si pensa di essere arrivati».

La Lazio guidata da Sarri sta battendo un po’ in testa. Stanno finendo le energie?

«La Lazio è innanzitutto una squadra forte e importante, e lo ha dimostrato trovando la sua dimensione in campionato, anche con un gioco piacevole e produttivo. Adesso può sembrare stanca, ma l’Udinese dovrà stare particolarmente attenta perché fuori casa i biancocelesti sanno distendersi bene, hanno uomini di classe che sanno essere anche veloci e rapidi nelle giocate, e inoltre si sanno difendere con ordine».

All’andata finì con un pareggio...

«Era l’Udinese che aveva cominciato alla grande la stagione, e fu una bella partita, mentre adesso qualche pezzo da novanta manca, e quindi non è la stessa Udinese».

Al Friuli sarà anche una sfida indiretta tra il pordenonese Provedel e Silvestri...

«Giocando nella Lazio Provedel l’ho seguito anche da vicino e sta facendo un ottimo campionato. Giocare a Roma non è semplice, per la pressione e la critica, condizioni che lui ha affrontato con serenità. Infatti lo trovo molto tranquillo e questo controllo lo sa trasmettere anche alla squadra».

Come giudica il campionato di Silvestri in maglia bianconera?

«Lo conoscevo già e mi sembra si sia confermato un ottimo portiere per l’Udinese. Non è andato male».

Zoff, da friulano come ha accolto lo scudetto vinto da Alex Meret al Napoli, una delle sue ex squadre?

«Con grande soddisfazione, anzi sono particolarmente contento soprattutto per lo scatto in avanti compiuto. Finalmente ha giocato titolare e gli serviva, perché un portiere giovane ha bisogno di giocare, e se poi vince tanto meglio. L’aspetto che ha fatto la differenza a livello mentale è stata la titolarità acquisita, senza ombre e concorrenze. Quando si è invece in lizza subentrano i problemi. Ho visto un Meret più tranquillo tra i pali».

Zoff, da ex ct della Nazionale, che idea si è fatto della gestione di Simone Pafundi?

«Le convocazioni di Mancini sono degli incentivi, ma l’aspetto davvero importante è non abbandonarsi a queste cose perché ci sono dei presupposti. In tutta sincerità dico che l’importante è non montarsi la testa e il discorso non vale solo per Pafundi, ma per tutti e in tutti i campi della vita».

Da grande ex della Juventus, invece, qual è il suo giudizio sulla stagione della squadra di Allegri che chiuderà il campionato a Udine?

«Lo sport va analizzato con i fatti e quindi con le classifiche. Quella della Juve è buona, anche se probabilmente la squadra non si è espressa completamente al meglio delle proprie possibilità. Si è visto che la squadra non è riuscita a essere spettacolare, però è stata anche molto pratica e se uno vince facendo al meglio delle proprie qualità e possibilità è già tanto».