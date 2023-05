Il Pordenone è pronto al debutto

L’unico aspetto che non ha convinto è stato l’atteggiamento tenuto nel primo quarto d’ora di gioco, in cui la squadra è parsa un po’ sufficiente, tanto da perdere banalmente troppi palloni. Da lì in poi il Pordenone ha dato risposte più che convincenti.

Buono l’ultimo collaudo in vista del via dei play-off di Lega Pro da parte dei neroverdi. Al Tognon di Fontanafredda la squadra ha battuto per 9-0 l’Opitergina (Eccellenza veneta), segnando sette reti in poco più di 20’, frutto di giocate trovate con facilità ed efficacia.

Sabato prossimo è in programma gara-1 dei quarti di finale e, a conti fatti, si può dire che il gruppo sia pronto per l’esordio. La rivale si conoscerà martedì mattina, dopo i sorteggi e dopo il match di ritorno del primo turno della fase nazionale, in programma lunedì sera.

Qualsiasi sarà la rivale, se l’approccio sarà quello dimostrato ieri nel cuore della gara, il via nel post-season può essere positivo. Ieri a sorpresa il tecnico Mimmo Di Carlo ha schierato i suoi col 3-5-2. Una scelta presa perché molte formazioni impegnate ora ai play-off stanno usando quel modulo.

Davanti a Festa hanno dunque giocato Andreoni, Bruscagin e Pirrello. Esterni a tutto campo sono stati Zammarini e Benedetti, Burrai il metodista affiancato da Torrasi e Pinato. Davanti Dubickas e Candellone.

Questi ultimi due hanno segnato una doppietta a testa tra il 31’ e il 45’, tutti frutto di manovre offensive provate in allenamento. Il lituano ha poi arrotondato il suo bottino nella ripresa, centrando un altro gol e quindi la tripletta personale.

Recuperato appieno dopo la distorsione alla caviglia Pinato, autore di due reti nel giro di 3’. Splendido il secondo centro, un tiro a giro partito dal limite e terminato all’incrocio dei pali che ha fatto scattare l’applauso della tribuna del Tognon. Ad aprire le marcature era stato invece Zammarini al 20’, mentre nel secondo tempo c’è stata anche gloria per Pirrello.

A 20’ dalla fine Di Carlo ha fatto un maxi-cambio, facendo entrare dieci giocatori e tenendo in campo solo Burrai. Hanno dunque chiuso il match Gallo, La Rosa, Ajeti, Biancon, Ingrosso, Giorico, Deli, Gucher, Magnaghi ed Edera.

Il tecnico aveva infatti un obiettivo ben preciso: far disputare ai potenziali titolari di sabato prossimo 70’. I calciatori che hanno completato la gara faranno domani una sgambata di un’ora con la Primavera.

In questo modo tutti avranno nel motore lo stesso minutaggio in vista dell’esordio dei play-off, che avverrà fuori casa. Il ritorno invece sarà in programma al Tognon mercoledì 31 maggio.

Quest’ultima gara si disputerà salvo sorprese alle 20.30. La prima potrebbe giocarsi invece alle 18.