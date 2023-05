Sottil, presente e futuro bianconero: «Ripartirò da una base importante»

Un pensiero alla Lazio, al finale di campionato di cui farà parte anche Beto, e all’emergenza dell’Emilia Romagna, ma per Andrea Sottil era d’obbligo cominciare la conferenza di presentazione della domenica di campionato dal rinnovo del suo contratto per la prossima stagione, e così ha fatto.

«Sono molto contento, felice e orgoglioso di continuare questo bellissimo percorso.

Un ringraziamento speciale va alla famiglia Pozzo che ha visto in me l’allenatore giusto per quest’anno e per la prossima stagione, e un ringraziamento anche al direttore dell’area tecnica Marino. Ringrazio tanto i ragazzi, anche quelli che sono andati via a gennaio, perché mi hanno seguito e siamo migliorati a vicenda.

E ovviamente ringrazio i tifosi perché mi hanno sempre dimostrato attaccamento e stima nei miei confronti, anche nei momenti difficili. Sono una persona che vive di emozioni, un passionale, adoro il mio lavoro e quindi ora c’è da chiudere al massimo delle nostre possibilità questo campionato».

Una lunga serie di ringraziamenti a cui ha poi fatto seguito una riflessione già proiettata al futuro e quindi costruttiva per l’Udinese che verrà: «La cosa bella è continuare il percorso tecnico tattico e quello umano, perché loro conoscono me e io conoscono loro, con pregi e difetti.

È una società in cui è stimolante lavorare, e i giocatori che arrivano sono già pronti per giocare in un contesto consolidato da anni, un valore aggiunto per me. Inoltre si partirà da una base importante con una società maestra della programmazione».

Ma c’è anche la stretta attualità di campionato, sfida alla Lazio che Sottil ha affrontato partendo dall’autocritica riservata al rendimento in trasferta, una critica che è sembrata funzionale alla reazione attesa con una Lazio dall’alto tasso tecnico, così come l’ha dipinta il tecnico: «Il rendimento esterno non è buono, e lo sappiamo.

Dovevamo fare qualcosa in più e bisognerà imparare la lezione. In casa, invece, dobbiamo assolutamente continuare con il trend positivo. Abbiamo la possibilità e la voglia di mettere un difficoltà una Lazio che ama tenere il pallone e ha tutti giocatori tecnici che fraseggiano e attaccano lo spazio con una manovra molto avvolgente.

La conosciamo, l’abbiamo studiata bene e dobbiamo offrire una performance di spessore anche con un bel gioco, perché abbiamo le qualità necessarie per farlo. La fase difendente dovrà essere molto intelligente e accurata.

L’assenza di Becao? È un giocatore importante, e chi lo sostituirà farà sicuramente la sua parte».

Riflessioni tecniche che portano dritti al rientro di Beto, sul quale tuttavia Sottil sembra andarci cauto, come si evince da questa risposta. «Fortunatamente abbiamo recuperato Beto, una soluzione in più per il nostro attacco che ci darà fisicità e profondità».

Ultima, ma non ultima nei pensieri del tecnico, c’è anche la solidarietà per le popolazioni alluvionate dell’Emilia Romagna: «Le maglie della partita messe all’asta sono una bellissima iniziativa da parte della società. Siamo molto vicini all’Emilia-Romagna che ha subito questa catastrofe.

Personalmente sono molto mortificato e dispiaciuto a vedere quelle immagini. Nel nostro piccolo, ci teniamo davvero a dare loro una mano».