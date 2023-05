L’azzurrino Pafundi consola l’Udinese: protagonista nell’Italia che ha battuto il Brasile ai Mondiali Under 20

UDINE. Neanche il tempo di deglutire il boccone amaro del rigorino concesso alla Lazio, che dall’altra parte del mondo Simone Pafundi aveva già fatto ritrovare il sorriso ai rabbuiati tifosi dell’Udinese.

È accaduto domenica 21 maggio, poco dopo le 23, quando è bastato sintonizzarsi su Rai 2 e vedere all’opera lo scugnizzo bianconero con la Under 20 che ha battuto 3-2 il Brasile, all’esordio nel Mondiale di categoria in Argentina, per capire che Pafundi sarebbe stato il motivo di consolazione dopo la rabbia schiumata al Friuli.

Impossibile, infatti, non strabuzzare gli occhi davanti al 3-0 del primo tempo, ammaliati dal gioco della squadra guidata dal ct Carmine Nunziata che l’ha vista davvero lunga mettendo Pafundi, il più giovane della spedizione (addirittura di tre anni rispetto l’età massima della categoria) come attaccante di destra nel 4-4-2, sulla stessa linea, almeno di partenza, dell’interista Salvatore Esposito.

Da lì, infatti, il bianconero è partito per svariare a piacimento, scambiandosi la posizione con Tommaso Baldanzi, portando scompiglio tra le linee di un Brasile che sull’altro fronte non è invece stato ricompensato da Matheus Martins, uscito sconfitto anche nel derby a distanza e “in famiglia” con Pafundi.

Chissà se Gino Pozzo avrà seguito la sfida, ma non può essere quello intravisto e sostituito al 45’ il talento pagato 9 milioni dall’Udinese al Fluminense, e poi girato in prestito al Watford, in attesa di un futuro da erede di Deulofeu in Friuli.

Nello stesso primo tempo in cui l’Italia ha segnato con Prati e la doppietta di Casadei, Pafundi ha trovato gli applausi del pubblico di Mendoza che ha rivisto in lui movenze, passaggi e dribbling, con avversari saltati come birilli, “alla Messi”, inclusa la pennellata da corner per il colpo di testa di Casadei del 2-0. Nunziata lo ha poi richiamato in panca al 75’, ma mercoledì 24 maggio gli chiederà il bis con la Nigeria (alle 20, con diretta su RaiSport).

Buona la prima quindi per la U20 e per il bianconero classe 2006 che il ct Roberto Mancini si è preso sotto l’ala, facendolo esordire in amichevole a novembre, seppur per pochi minuti in Albania. Pochi minuti (77) sono anche quelli che gli ha concesso Andrea Sottil negli 8 finali di partita in campionato, dove il 17enne di Monfalcone ha vissuto le attese suscitate dal clamore seguito all’esordio in Nazionale. Come dire che il “fenomeno” Pafundi ha già riempito i taccuini dei top club, col futuro tutto da scrivere.

A proposito, l’Udinese vorrebbe rinnovare al più presto il contratto attualmente in scadenza 2025, che il minorenne potrà allungare solo di tre anni, proprio in virtù del regolamento, portandolo quindi a giugno 2026. «Pafundi deve ancora esprimersi a livelli congrui al suo valore e penso che crescerà sicuramente qui all’Udinese», ha detto pochi giorni fa il presidente bianconero Franco Soldati ai media napoletani, in risposta alle intenzioni di Aurelio De Laurentiis che vorrebbe riportare la famiglia Pafundi (originaria di Napoli) nel capoluogo campano.

Nel frattempo, il ragazzo si è affidato a un entourage di livello negli scorsi giorni, prima di partire per il Sudamerica, affidandosi all'Excellence Sport di Edoardo Cnjniar, milanese di origine croata, una gavetta come procuratore dell’ex bianconero Sulley Muntari, un presente come agente di Roberto De Zerbi e uomo di calcio in ottimo rapporti con Pozzo, visto che nelle scorse settimane ha contribuito al trasferimento di Joao Pedro, dal Watford al Brighton di De Zerbi, un affare da oltre 35 milioni di euro per un 21enne brasiliano che era stato acquistato dal Fluminense tre anni fa per meno di un terzo. —