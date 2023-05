Pordenone calcio, è il Lecco la prima avversaria nei play-off

FIRENZE. Sorteggio “benevolo” per il Pordenone, che sabato 27 maggio esordirà nei play-off di serie c partendo direttamente dai quarti di finale. Le urne, ieri a Firenze nella sede della Lega Pro, alla presenza del presidente Matteo Marani e del tecnico del Sassuolo Alessio Dionisi, ha estratto il team lombardo per i neroverdi. La formazione dell’ex Foschi sulla carta è forse la più “malleabile” del gruppo, evitati i pericoli Pescara e Foggia.

Il Pordenone giocherà la gara di andata in trasferta (verosimilmente alle 20.30) e quella di ritorno mercoledì 31 maggio al Tognon di Fontanafredda, presumibilmente alle 18: gli orari non sono ancora stati stabiliti ufficialmente.

Gli altri accoppiamenti: Pescara-Virtus Entella, Foggia-Crotone e Vicenza-Cesena.

Nell’eventuale semifinale del 4 e 8 giugno i ramarri affronteranno (prima gara in casa) la vincente di Vicenza-Cesena. Finale di andata 13 giugno, ritorno il 18: il Pordenone si frega le mani: dovesse arrivare all’atto conclusivo, la possibile festa per la promozione in B sarebbe al Tognon, perché i neroverdi giocherebbero appunto in casa la finale di ritorno.