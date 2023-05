Calcio Padova, Peghin nuovo presidente: l’imprenditore è anche alla guida del Gruppo Policlinico Città di Udine

UDINE. Il nuovo presidente del Padova è Francesco Peghin. Ecco svelato il volto dell’imprenditore padovano che entra in società per affiancare Joseph Oughourlian.

Ma non solo.

Il nuovo socio, che è anche il presidente del Gruppo Policlinico Città di Udine, ricoprirà il ruolo di presidente, sostituendo Alessandra Bianchi che tornerà ad essere soltanto amministratore delegato. Per Peghin, classe 1964, si tratta di un ritorno visto che all’epoca della gestione Cestaro aveva già ricoperto per due stagioni il ruolo di vice-presidente.

Francesco Peghin entra nella società con il 25 per cento di quote. Il calcio Padova arriva da una stagione di alti e bassi chiusa dall’eliminazione dai playoff e da una contestazione dei tifosi che con un grande striscione esposto allo stadio Euganeo hanno definito incompetenti il direttore sportivo Mirabelli e l’ormai ex presidente Alessandra Bianchi.

Il proprietario del club, Joseph Oughourlian ha così deciso di modificare l’assetto societario.

Francesco Peghin, padovano, è stato il rivale di Sergio Giordani nell’ultima tornata elettorale in qualità di candidato del centrodestra. Da anni uomo di sport, avrà ora il compito non semplice di riappacificare la tifoseria