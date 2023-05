Derby Udine-Cividale, verso l’ultimo atto

E così si va a gara cinque. A inizio serie non era un’ipotesi molto quotata, ma per quello che si è visto sin qui è l’epilogo più giusto. Perché Udine ha difettato di continuità anche nella singola partita e perché Cividale è riuscita in almeno due sfide a fare la pallacanestro che preferisce.

A scanso di equivoci diciamo che gli arbitri, peraltro insufficienti nell’ultimo match, non hanno condizionato alcun incontro. Arrivati a questo punto sembra chiaro che a vincere sarà chi riuscirà a gestire meglio le energie mentali. Sotto questo profilo, specialmente in gara quattro, Cividale è stata nettamente superiore.

PROVOCAZIONI

Nell’ultimo post partita il coach dell’Apu Carlo Finetti si è lamentato del trattamento riservato a Briscoe. In parte ha ragione, ma va detto che la guardia Usa se le va anche a cercare. Se rifiuti il “cinque” agli avversari è inevitabile che Rota, dopo un fallo di sfondamento, esibisca tutto il suo entusiasmo con un urlo. Dell’Agnello, che è tutto meno che un agnellino, lo provoca e poi un attimo dopo si traveste da vittima? Fa parte del gioco.

Un americano dovrebbe essere abituato a certe situazioni: Briscoe per tre minuti è stato illegale, ma non basta, di minuti così ne servono venti. Cividale è sembrata una squadra molto più smaliziata dell’Apu. Udine un Dell’Agnello non ce l’ha. Ci viene in mente Cusin che però sembra ormai finito ai margini.

VERITÁ E BUGIE

Mediaticamente Cividale ha gestito molto bene i vari passaggi della serie. Ha recitato da subito il ruolo della vittima sacrificale. Recitato, appunto. In realtà, specialmente dopo la vittoria al Carnera, le Eagles hanno pensato, giustamente, di poter fare il colpo. «Abbiamo già vinto», ha detto l’altra sera il presidente Micalich. Non è così. Più sincero il Pilla che ha fatto intendere di andare domani sera al Carnera per vincere.

Se poi c’è anche un fondo di scaramanzia ... L’altra sera i giornalisti che hanno l’abbonamento stagionale al PalaGesteco si sono visti restituire il bigliettino con il loro nome: «Tanto qui a giocare non torniamo più», la spiegazione.

FAIR PLAY

Finora è andato tutto benissimo sia sul parquet che sulle tribune e facciamo il tifo perché tutto resti nei binari del fair play anche domani, ma il rischio che nella bella la tensione si alzi esiste. I cinque tecnici fischiati lunedì dicono che gli arbitri non sono stati in grado di tenere bene la partita. Si vocifera di un colorito scambio di battute nel parcheggio tra il senese Finetti e il livornese Dell’Agnello.

Proviamo a prendere esempio da Alessandro Gentile: quando ha consegnato il pallone alla panchina di Cividale per farlo asciugare, nel momento in cui glielo hanno restituito ha risposto con un «grazie». Questi sono i campioni.