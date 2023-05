Udinese, tutto pronto per l'addio a Beto

UDINE. Meno due. Le giornate da qui alla fine del campionato. Poi tutto è pronto per l’addio a Beto, dopo due stagioni all’Udinese e (per il momento) 21 reti in bianconero.

Le mosse di Gino Pozzo che ha già messo le mani sul brasiliano Brenner, centravanti classe 2000 prelevato dal FC Cincinnati, avevano già indicato la strada, le parole del direttore dell’area tecnica Pierpaolo Marino hanno confermato la “road map”, a chiare lettere: è una semplice questione di soldi. «C’è una clausola».

Circa 35 i milioni di euro che libererebbero automaticamente il 25enne portoghese prelevato nell’agosto del 2021 con la formula del prestito annuale più diritto di riscatto, regolarmente esercitato un anno dopo depositando 7 milioni nelle casse del Portimonense assieme alla promessa del 50 per cento sulla futura rivendita (fonte Transfermarkt).

In poche parole, all’Udinese resterebbe una decina di milioni in tasca, il grosso sarebbe per il club che milita nella massima serie lusitana (navigando in posizione medio basse, ma senza il rischio di retrocedere).

Ecco perché Pozzo non ha intenzione di giocare troppo sul prezzo, né di inserire delle contropartite tecniche che potrebbero agevolare lo sforzo di un “top club”,lavorando sulla valutazione di un giovane prodotto dal vivaio.

È un po’ l’ipotesi che è rimbalzata nelle ultime ore da Napoli, dove Beto è visto come un centravanti “alla Osimhen” che potrebbe bene integrarsi in quel progetto tattico garantendo anche un certo margine in sede di ingaggio. Insomma, i 25 milioni più un giovane di belle speranze non sono l’offerta che si aspetta o, se volete, non è un’ «offertona» come ha accennato lo stesso Marino parlando dell’argomento prima della partita contro la Lazio.

In quella occasione il dirigente bianconero ha spiegato anche che «altrimenti ce lo godremo ancora».

Difficile. Per un semplice motivo. Già a gennaio il club bianconero ha avuto modo di soppesare un’offerta dell’Everton di circa 28 milioni, declinandola per l’impossibilità di mettere le mani su un centravanti nel giro di poche ore, visto che era stata recapitata dall’Inghilterra a poche ore dalla chiusura della finestra di mercato di gennaio. Impossibile arrivare a un titolare in un amen. Impossibile arrivare a Mateo Retegui, tanto per citare l’obiettivo.

Ambizioso, visto che nel frattempo l’argentino del Tigre ha esordito in Nazionale, convincendo, grazie al passaporto italiano.

Detto questo è chiaro che in casa bianconera adesso si aspettano un rilancio dalla Premier League, dall’Everton (se centrerà la salvezza in extremis, come sembra), da un altro club a caccia di una punta centrale, visto che lo scorso anno anche il Newcastle si informò su Beto.