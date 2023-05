La Cda alza l’asticella con l’arrivo di Negretti: «Sono qui perché voglio vincere qualcosa»

La Cda Volley Talmassons alza l’asticella e chiama, dalla serie A1, Beatrice Negretti. È lei il primo vero colpo di mercato della società friulana per la stagione di A2 ’23-’24.

Nata a Como nel 1999 e cresciuta fra Busto Arsizio e Monza, Beatrice gioca nel ruolo di libera ed è reduce dall’entusiasmante finale scudetto disputata proprio con la maglia del Vero Volley Milano dov’era il cambio di Beatrice Parrocchiale.

Negretti è arrivata a Talmassons nei giorni scorsi dove ha incontrato i vertici della società e dell’amministrazione comunale e ha visitato anche Lignano, il quartier generale della squadra.

«Sono molto contenta di essere qua – ha detto – e non vedo l’ora di iniziare. Ho sentito parlare molto bene del club, con cui condivido gli obiettivi ambiziosi.

Nonostante sia una giocatrice con una certa esperienza alle spalle sono sempre desiderosa di apprendere dalle nuove esperienze. È molto importante, per me, trovare uno spazio nel quale ci sia fiducia fra società, atlete e allenatori e qui credo di aver trovato la base giusta per ripartire dopo l’esperienza a Milano in A1».

Uno degli elementi che ha portato Negretti a scegliere il Friuli è anche lo staff tecnico: «Conosco Leonardo Barbieri e ancor di più, per averci lavorato a Monza, il secondo Fabio Parazzoli e so come ci si allena con loro.

Sono venuta a Talmassons anche per coronare il sogno di vincere finalmente qualcosa, sono certa che la squadra sarà molto competitiva e che tutte daremo il massimo per raggiungere i nostri obiettivi».

Nel suo palmares Negretti conta un Coppa Cev, conquistata nel 2021 e, la scorsa estate, la vittoria del campionato e della Coppa Italia di sand volley quattro contro quattro.

Ad accompagnare la nuova libera della Cda nel suo primo giro in Friuli è stato il general manager e Ceo del main sponsor Cda, Fabrizio Cattelan.

«Ogni anno cerchiamo di aggiungere qualcosa – ha commentato – e di alzare l’asticella. Anche nel campionato appena concluso è arrivata la semifinale dei play-off di A2, che abbiamo affrontato con una grinta addirittura superiore a quella dell’anno precedente.

Ora vogliamo vincere qualcosa in più e stiamo allestendo un roster all’altezza di questi obiettivi. Al di là dei risultati vogliamo anche creare un ambiente sano nel quale le ragazze stiano bene e siano messe nelle condizioni di poter lavorare al meglio».

Quello di Beatrice Negretti, che prenderà il posto di Giulia De Nardi, data come prossima seconda libera dell’Igor Novara in A1, è il secondo nome del roster della Cda ’23-’24 che va a fare compagnia a quello di Elisa Bole, la schiacciatrice triestina classe 2003 che, dopo la rinuncia alla A2 dell’Itas, ha ufficializzato il passaggio dalla società di Martignacco alla Cda.

Il mercato è in pieno fermento e potrebbero arrivare presto nuove ufficializzazioni in casa Talmassons, che sta trattando su diversi fronti nell’ottica di creare una formazione top player in A2 che sia anche capace di fungere da trampolino di lancio per alcune giovani di prospettiva.

Un altro fronte scoperto per il club friulano è quello della straniera visto che la schiacciatrice americana Giovanna Milana è volata in Oriente per disputare la massima serie coreana.

Il regolamento prevede la possibilità di poter inserire nel roster due giocatrici straniere; nelle prossime settimane la Cda svelerà presumibilmente le proprie carte.