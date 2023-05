Udinese sprecona, avanti di due gol si fa raggiungere e superare dalla Salernitana

Clamorosa rimonta della Salernitana, che ribalta l’Udinese all’ultimo secondo nel giorno della festa salvezza davanti al proprio pubblico. All’Arechi finisce 3-2 grazie alla rete dell’ex Troost-Ekong, dopo che Kastanos e Candreva erano riusciti a rimontare il doppio vantaggio di Zeegelaar (espulso poi nel finale) e Nestorovski.

La squadra di Sousa sale così a 42 punti in classifica, mentre quella di Sottil resta ferma a 46. Nelle fasi iniziali del match sono i padroni di casa che tentano di prendere in mano le redini del gioco, facendosi vedere pericolosamente al 10’ con Botheim: l’attaccante prova ad approfittare di un retropassaggio sbagliato da Pereyra, ma non riesce ad impattare la sfera graziando Silvestri.

Con il passare dei minuti vengono fuori dal guscio anche i friulani e al 25’ passano avanti: Lovric con un tocco morbido inventa per Zeegelaar, che di prima intenzione e da posizione invitante batte il portiere per l’1-0 ospite.

La Salernitana accusa il colpo e alla mezz’ora è costretta ad incassare anche il raddoppio, al termine di una bellissima azione corale disegnata dai bianconeri: Thauvin pesca in verticale Pereyra, che a sua volta serve tutto solo da due passi Nestorovski che deve spingere solo dentro.

A ridosso dell’intervallo i campani tornano in partita con un gol meraviglioso di Kastanos, che riceve da Candreva e dopo un controllo disegna un gran mancino a giro finito sotto l’incrocio.

Ad inizio ripresa è proprio lo stesso Candreva a rimettere tutto in equilibrio, segnando il 2-2 direttamente su calcio di punizione dopo un tocco all’indietro di Mazzocchi. Tutto da rifare per l’ Udinese che, dopo essersi riassestata, torna a farsi vedere in avanti e al 79’ fallisce con Arslan la chance per il nuovo vantaggio: il centrocampista sbaglia clamorosamente da pochi passi su assist di Beto, al termine di una bella azione corale.

Nel finale i friulani sono costretti a chiudere in inferiorità numerica per il doppio giallo rimediato da Zeegelaar, i campani ne approfittano proprio all’ultimo secondo trovando il gol da 3 punti con l’ex Troost-Ekong, che si avventa sul cross di Sambia e fa esplodere di gioia il pubblico salernitano.