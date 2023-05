Apu, semifinale a Forlì: il sindaco dà il via libera per l’uso del palazzetto

Niente campo neutro, le gara casalinghe della Pallacanestro Forlì in semifinale contro l’Apu Old Wild West si giocheranno regolarmente all’Unieuro Arena, ex PalaFiera, dopo che ieri il sindaco della città romagnola ha dato l’autorizzazione all’utilizzo.

Nei giorni scorsi regnava un certo pessimismo, dato che l’impianto è tuttora occupato dai volontari della Protezione Civile, impegnati nelle difficili operazioni di soccorso nelle zone alluvionate di Forlì e del resto del territorio romagnolo.

Gara uno di semifinale è in calendario venerdì 2 giugno alle 20.30 all’Unieuro Arena di Forlì, gara due si disputerà domenica 4 giugno alle 19 sempre nell’impianto forlivese, poi la serie si sposterà a Udine: gara tre è in programma mercoledì 7 giugno alle 20 al palasport Carnera, che ospiterà anche l’eventuale gara quattro venerdì 9 giugno alle 20. In caso di 2-2 si tornerà a Forlì per la “bella”, lunedì 12 giugno alle 20.30.

L’ok del Comune e delle Forze delle ordine di Forlì prevede alcune limitazioni: gli spettatori sono invitati a ridurre il più possibile l’uso di automobili, poiché alcune vie d’accesso al palasport rimarranno chiuse al traffico e con esse anche il parcheggio dell’Unieuro Arena.

Il tutto per consentire alla Protezione Civile di circolare con i propri mezzi. Rimarranno chiuse anche le biglietterie, dato che gli uffici sono occupati dal personale della Protezione Civile. La Pallacanestro Forlì ha inoltre comunicato che l’incasso sarà devoluto alla popolazione alluvionata.

La notizia dell’agibilità dell’Unieuro Arena ha permesso all’Apu di organizzare in tempi brevi la trasferta forlivese: partenza giovedì 1 giugno con il Best Western Hotel Globus City sede del ritiro bianconero. In fibrillazione i tifosi: gli ultras del Settore D organizzano il pullman per gara uno e gara due, l’Apu Basket Club insieme all’Antonutti Fan Club raggiungerà Forlì con mezzi propri e pensa a un pernottamento di tre giorni in Romagna.

Il capitano dell’Apu Old Wild West Michele Antonutti commenta così la decisione di riaprire l'Unieuro Arena al basket giocato: «Noi giocatori eravamo pronti a qualsiasi evenienza, anche perché non sappiamo bene com’è la situazione a Forlì e nelle altre zone colpite dall’alluvione. Sia io che i miei compagni abbiamo molti amici in Romagna e siamo molto colpiti da quanto è accaduto.

Da tv e giornali vedo i romagnoli in prima linea per ricostruire, come fecero i friulani nel 1976 dopo il terremoto. A loro auguro di potersi svagare un po’ grazie alla pallacanestro con la nostra semifinale».