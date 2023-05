Gran partita e squadra unita: Pordenone oltre le difficoltà

Nel momento più complicato della stagione, con un’istanza di fallimento presentata dalla Procura di Pordenone che pende sulla testa del club, la squadra di Domenico Di Carlo è riuscita a giocare una delle sue migliori partite dell’annata.

È proprio vero che le difficoltà compattano e portano tutti a dare qualcosa in più: così, grazie a questa motivazione ulteriore, i ramarri hanno battuto il Lecco e ipotecato le semifinali play-off di serie C.

Grazie al blitz per 1-0 in Lombardia ai neroverdi mercoledì basterà anche perdere con un gol di scarto nei 90’ di incontro per giocarsi il penultimo atto con la vincente di Cesena-Vicenza. Il sogno promozione in B è vivo e, inoltre, un eventuale salto darebbe un pizzico di respiro economico alle casse del club, che sta lottando per sopravvivere.

DI SPESSORE

Un’affermazione firmata col cuore, oltre che con la qualità di gioco, quella dei friulani. Perché è vero che il successo è arrivato soltanto a 5’ dalla fine grazie a un rigore trasformato da Burrai, ma è altrettanto vero che nel corso dell’incontro il Pordenone aveva prodotto sei occasioni da gol nitide, alcune delle quali salvate solamente da Melgrati, che si è dimostrato uno dei migliori portieri della categoria. Non è scontato tutto questo.

Dopo la svolta improvvisa arrivata proprio nella settimana del debutto play-off, il rischio era di non avere la concentrazione giusta per affrontare nuovamente il campo.

È successo invece il contrario: la squadra, pur con qualche assenza, si è rivelata compatta in campo, rischiando solo una volta su un tentativo di Buso. Prima e dopo, anche durante l’acquazzone che rischiava di sospendere il match, mai un pericolo.

È mancato l’apporto negli ultimi 16 metri da parte degli attaccanti, perché anche stavolta qualcosa non ha funzionato: Dubickas si è mangiato un gol clamoroso, per esempio. Ma come prima gara dopo un mese di stop dalla chiusura del campionato e, inoltre, vista la situazione, va bene così.

LA PROSPETTIVA

Trovarsi a un passo dalle semifinali non può che dare il turbo ai calciatori, dubbiosi come tutti di come sarebbero tornati in campo a distanza di più di trenta giorni dall’ultima sfida ufficiale. Tra un mese si giocheranno altre partite, visto che il 20 giugno è fissata l’udienza presso il Tribunale Fallimentare e lo stesso 20 giugno scade il termine per ottenere la licenza nazionale e iscriversi al prossimo campionato.

La finale play-off di ritorno si tiene il 18 giugno, magari il Pordenone potrebbe ritrovarsi in serie B. Il che darebbe fiducia e garanzie importanti per vincere anche la sfida più difficile, a colpi di carte bollate.