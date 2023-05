Monaldi, l’eroe del derby: «In quel tiro c’erano fiducia e istinto, l’Apu sta crescendo»

UDINE. Talento, personalità e sangue freddo. Nel canestro realizzato a due secondi dalla sirena finale di gara cinque c’è il mix di qualità che hanno permesso a Diego Monaldi dell’Apu Old Wild West di diventare l’eroe del derby.

Il playmaker di Aprilia non è nuovo alle etichette: per alcuni è “mister promozione”, avendo centrato il salto di categoria dalla A2 alla massima serie per due volte in due anni con Napoli prima e Scafati poi, per altri è l’Mvp della finale 2022 fra la già citata Scafati e Cantù.

Una cosa è certa: quando ai play-off la posta in palio è grossa, Monaldi c’è e non ha paura di prendersi le sue responsabilità.

Monaldi, sappiamo che ha ricevuto molti messaggi social. Quante volte ha rivisito sul suo telefono quel tiro?

«Diciamo il giusto, senza esagerare. È stato un canestro bello e fondamentale che ci ha regalato una vittoria difficile e sofferta. Sono contento, ma so che è solo il primo passo di un percorso da fare nei play-off».

Cosa c’era dietro la sua esultanza rabbiosa dopo il canestro a 2” dalla fine?

«Gara cinque è stata una partita snervante. Il mio è stato un gesto liberatorio dopo una serie tosta. Oltre a essere la “bella” era un derby, quindi è normale ci fosse una certa tensione. Avevo bisogno di scaricare tutto questo».

Lei ha preso il tiro decisivo dopo aver fatto 1/6 e 2/9 dal campo nelle ultime due partite. Possiamo definirlo coraggio?

«Sapevo di non venire da buone percentuali, ma un giocatore deve avere sempre fiducia. Ecco, questo è il termine giusto, anche perché sapevo di avere la fiducia dei compagni e del coach. Il resto è puro istinto».

La serie con Cividale è stata un bello sport per il basket, un po’ inquinata alla fine da alcune polemiche. Pensieri?

«Io cerco sempre di vedere del buono nelle persone. Premetto che non ho visto il video dell’azione che ha portato all’infortunio di Briscoe, ma sono convinto che non sia stato un gesto volontario. Giochiamo spesso partite molto tese, noi siamo giocatori e dobbiamo ricordarci che bisogna essere leali. Ripeto: il basket è sport di contatto, in questo caso credo involontario. A ogni modo abbiamo giocato in una cornice di pubblico bellissima, il Carnera pieno per noi è fondamentale».

Ora che Rosselli è uscito ai quarti di finale lo specialista in promozioni rimasto in lizza è lei.

«È vero ma io ho sempre detto che non ci sono segreti. L’unica cosa da fare per arrivare in fondo ai play-off è essere compatti il più possibile. Finora ci siamo riusciti».

Con che spirito l’Apu va a sfidare la testa di serie numero 1 Forlì?

«Abbiamo la consapevolezza di affrontare un’ottima squadra che oltre tutto ha il vantaggio del fattore campo. La base da cui partire è giocare una partita per volta. Venerdì c’è gara uno, sarebbe importantissimo riuscire a vincere e annullare lo svantaggio».

Lei è a Udine da fine dicembre. Quanto è cresciuta l’Apu in questi cinque mesi?

«Penso tanto. Vedo soprattutto un’Apu cresciuta nel saper soffrire. Nel corso dell’anno sono arrivati giocatori diversi, per lo staff tecnico non è stato semplice ripartire con un roster rinnovato e ritengo abbia fatto un lavoro straordinario. Spero si veda questo netto miglioramento: lo conferma il fatto che nella serie con Cividale non siamo mai usciti mentalmente dalla sfida. Ora bisogna raccogliere i frutti di tutto questo lavoro, abbiamo tanta voglia di farlo».

Ci pensa al possibile “triplete” di promozioni, dopo quelle conquistate con Napoli e Scafati?

«Beh sì, è una sfida che ho lanciato ed è un mio grande desiderio vincerla. Appena mi contattò Udine, oltre al fatto che questa è una società importante e ambiziosa, fu proprio questa sfida a convincermi ad accettare. Se ci dovessi riuscire, sarei l’uomo più felice del mondo». —