Pordenone, contro il Lecco ci sarà un Tognon “bollente”: già venduti 1.500 biglietti

PORDENONE. La carica del proprio pubblico per raggiungere la semifinale. Il Pordenone non sarà solo domani, mercoledì 31 maggio, nella gara di ritorno dei quarti di finale dei play-off di Lega Pro, anzi. Per la sfida con il Lecco non è da escludere il pienone.

Fino al 29 maggio sera sono stati infatti venduti quasi mille 500 biglietti, segno che l’incontro è molto sentito sia per l’aspetto sportivo, sia per quello che il club sta attraversando. Viste le difficoltà, chi ha a cuore i colori neroverdi si stringe attorno alla squadra, con l’obiettivo di trascinarla verso un traguardo storico. Tralasciando le tre stagioni in serie B, si tratterebbe della terza semifinale conquistata in serie C negli ultimi otto anni.

Sostegno

L’ipotesi di un crack e di vedere cancellato il professionismo in città ha fatto scattare la molla in molti pordenonesi, che in pochi giorni hanno risposto alla grande alla prevendita dei biglietti lanciata dalla società. Alle 20.30 di mercoledì 31 maggio ci saranno certamente mille 500 tifosi, cui se ne aggiungeranno molti altri nelle prossime ore.

L’ipotesi di vedere la tribuna centrale del Tognon gremita è più che mai viva, tanto che si potrà arrivare a riempirla del tutto (2 mila 200 posti). Il quasi sold-out del match di debutto nell’impianto contro la Pergolettese – quando buona parte del settore sopiti fu riservata ai ragazzi del vivaio – non sarà tuttavia possibile: stavolta ci saranno i supporter del Lecco, a cui attualmente sono stati venduti poco più di 70 tagliandi.

Martedì 30 maggio, alla “Partita da vincere” per beneficenza giocata al Bottecchia, il capitano Sasà Burrai si è appellato ai tifosi: «Tornare qui è sempre bello – ha detto –. Mercoledì alla partita avremo bisogno di voi».

L’atmosfera

La squadra percepisce attorno a sé la carica dei propri sostenitori. Non è un caso se a Lecco, in gara-1, lo stesso capitan Burrai subito dopo aver trasformato il rigore si è diretto verso i cuori neroverdi presenti allo stadio.

È vero che ha calciato il pallone dell’1-0 nella porta davanti ai propri tifosi, ma è altrettanto vero che è subito corso da loro, non è scattato in direzione della panchina. Sono stati i compagni di squadra seduti al fianco di mister Di Carlo a raggiungerlo. Un aspetto importante.

I calciatori hanno bisogno di sentire in questo momento l’affetto della gente, perché se la reazione alla notizia inaspettata c’è stata, va anche detto che non è semplice gestire a lungo gli aspetti a essa legati.

A ogni modo il Pordenone è vivo e, anche alla luce dell’ottima prestazione di Lecco, è la grande favorita del match di ritorno.

Le ultime

Difficile il recupero di Negro in vista della partita di domani. Il difensore sarà molto probabilmente in tribuna. Mimmo Di Carlo si consola però col ritorno del difensore i Ajeti, a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica.

Non mancano i ballottaggi, legati anche ai diffidati (cinque) che la squadra lamenta. In caso di ammonizione, salterebbero infatti il match d’andata dell’eventuale semifinale.

I giocatori “a rischio” sono Festa, Bruscagin, Benedetti, Burrai e Pinato: non è da escludere che uno di loro inizio dalla panchina, per quanto il mister possa anche pensare di blindare prima di tutto la qualificazione e quindi calcolare questi aspetti solo secondariamente. —