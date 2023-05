Udinese, non solo Becao: c’è anche l’incognita Perez

UDINE. Non c’è solo il braccio di ferro di Rodrigo Becao nell’orizzonte dell’Udinese che nel prossimo mese dovrà allestire la difesa del futuro, c’è anche l’incognita Nehuen Perez, l’argentino sul quale “pende” una sorta di clausola rescissoria in mano all’Atletico Madrid.

Si tratta di un paio di dubbi di un certo spessore, considerando che si parla di due terzi della retroguardia titolare della stagione agli sgoccioli, con Jaka Bijol perno centrale, anche se Adam Masina è una pedina ormai recuperata dopo l’operazione di ricostruzione dei legamenti di un ginocchio dello scorso settembre e la stupenda rincorsa (per qualità e determinazione) che l’ha riportato tra i giocatori a disposizione del tecnico già a febbraio.

Insomma, Masina nel prossimo campionato dovrebbe essere sulla carta il titolare della difesa “a 3” come mancino, laddove Perez – che ha sfruttato l’occasione adattandosi a giocare sul lato sinistro – potrebbe prendere il posto di Becao a destra, visto che, come abbiamo spiegato nelle scorse ore, il brasiliano non intende rinnovare il contratto con l’Udinese che scade il 30 giugno del 2024.

Chiaro che con queste premesse Gino Pozzo lo perderebbe tra dodici mesi a parametro zero e per evitare questa eventualità lo vuole cedere adesso al miglior offerente, magari proprio in Inghilterra dove Becao piaceva non poco (Nottingham Forrest e, in seconda battuta, Everton) fino alla finestra di mercato di gennaio.

Il punto è che Becao pare aver raggiunto l’accordo per un contratto con il Fenerbahçe che, forte di quest’intesa, ha offerto prima 5 e poi 6 milioni di euro, dopo aver ascoltato il “no, grazie” dell’Udinese. Pozzo si aspetta di incassare almeno il doppio, considerando che lo scorso anno non voleva scendere sotto i 15 milioni.

Con queste premesse, è probabile che Becao, al di là del recupero dal fastidio muscolare che ne aveva sconsigliato l’impiego a Salerno, non sarà della partita con la Juventus. Se non verrà ceduto immediatamente, poi, per lui si prospetta un’estate ai margini della squadra, un atteggiamento tenuto dal club bianconero già con Stryger Larsen nel 2021-’22, senza per altro ottenere grandi “ritorni” in termini di mercato, visto che il danese si svincolò a parametro zero per andare prorprio nel campionato turco (al Trabzonspor), come vuole fare Becao.

Con la Juve ci sarà, invece, Perez che tuttavia è stato acquistato con una formula particolare la scorsa estate. L’Atletico Madrid può prelevarlo adesso versando 10 milioni all’Udinese ed è una possibilità che sta facendo capolino tra le voci che rimbalzano dalla Spagna. Tra l’altro la clausola rescissoria ha una durata triennale e prevede l’esborso di 12,5 milioni nel 2024 e di 15 nel 2025. Una spada di Damocle sulla testa dell’Udinese. —