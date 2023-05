Apu, Briscoe sarà in versione Osimhen per tutti i play-off

Isaiah Briscoe come Victor Osimhen. La frattura alle ossa nasali costringe il giocatore americano dell’Apu Old Wild West a proseguire la stagione con una maschera protettiva, realizzata in tempi brevissimi dall’azienda Porzio.

Il parallelo con l’attaccante nigeriano del Napoli si spera possa essere benaugurante: Osimhen è il capocannoniere della serie A, per nulla condizionato dalla maschera, ora tocca a Briscoe, il giocatore più prolifico dei bianconeri con 18.4 punti di media a partita. Ieri l’esterno del New Jersey ha ripreso ad allenarsi con i compagni indossando la protezione: ha ancora due allenamenti per prenderci l’abitudine in vista della prima partita con Forlì.

«Briscoe dovrà utilizzare la maschera protettiva per tutti i play-off – spiega il responsabile dell’Apu Medical Alessandro Grassi – perché la guarigione della ossa fratturate richiede un mese di tempo per consolidarsi. Un’altra botta al naso senza la protezione sarebbe un brutto colpo».

VERSO FORLI’

Ieri la squadra bianconera si è allenata al completo nel pomeriggio: recuperato anche Esposito dopo lo stop di alcuni giorni per la contusione a una coscia. Oggi ancora un allenamento pomeridiano con inizio alle 17.30 al Carnera, domani seduta alle 11 e nel primo pomeriggio partenza alla volta della Romagna

. L’Apu Old Wild West soggiornerà fino a domenica sera al Best Western Hotel Globus City di Forlì. Il tifo organizzato del Settore D sta allestendo il pullman per seguire la squadra in gara uno, per informazioni contattare i responsabili tramite i social network “Settore D Udine”. Al seguito dell’Old Wild West ci saranno anche i sodalizi “Apu basket fan club” e “Antonutti fan club”.

PREVENDITA

Oggi alle 17 sul sito Vivaticket e nelle rivendite abituali scatta la corsa al biglietto per gara tre di semifinale. I prezzi sono gli stessi delle tre partite dei quarti disputate al Carnera contro la Gesteco: per gli abbonati alla regular season, che godono della prelazione, si va dai 12 euro delle curve ai 35 euro del parterre oro, per tutti gli altri biglietti da 15 a 45 euro. Non sono previsti miniabbonamenti per due partite perché allo stato attuale non è possibile sapere se si giocherà gara quattro.

