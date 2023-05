Basta una multa di 718.240 euro per chiudere il caso

Una multa di 718.240 euro e nessun punto di penalizzazione per la Juventus. Questa la decisione del Tribunale federale nazionale, presieduto dall’avvocato dello Stato Carlo Sica, che ha accolto la proposta di patteggiamento nell’udienza sulla manovra stipendi, sui rapporti irregolari con alcuni agenti e le partnership sospette con altri club, secondo filone nato dall’indagine penale “Prisma” della Procura della Repubblica di Torino: a fronte della sanzione esclusivamente pecuniaria, il club bianconero si impegna a non impugnare la sentenza sulle plusvalenze.

Rinunciano ai ricorsi anche i dirigenti Fabio Paratici (47mila euro di multa), Pavel Nedved (35mila), Federico Cherubini (32mila), Cesare Gabasio (18.500), Paolo Morganti (15mila), Giovanni Manna (11.750) e Stefano Braghin (10mila), mentre sceglie di non farlo l’ex presidente Andrea Agnelli, la cui posizione, di conseguenza stralciata, sarà valutata il 15 giugno, data già fissata per il processo se i legali bianconeri Maurizio Bellacosa, Davide Sangiorgio e Flavia Tortorella non avessero raggiunto un accordo con il procuratore Giuseppe Chiné.

La Juventus, già penalizzata di 10 punti, evita così di scivolare ulteriormente in classifica ed è certa, a una giornata dal termine del campionato, del pass per Europa o Conference League, ovviamente in attesa dell’ultima parola dell’Uefa: comunque vada, mette una pietra sui processi sportivi che hanno condizionato la stagione e può concentrarsi sui progetti futuri.

«La Società – si legge nel comunicato diffuso –, pur ribadendo la correttezza del proprio operato e la fondatezza delle proprie argomentazioni difensive, ha ritenuto di accedere all’applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 127 Cgs nei termini sopra indicati nel miglior interesse della Società stessa, dei suoi azionisti e di tutti gli stakeholders (sia appartenenti al mondo dello sport che non).

La definizione di tutti i procedimenti sportivi Figc aperti consente infatti alla Società di conseguire un risultato certo, mettendo un punto fermo e superando lo stato di tensione e instabilità che inevitabilmente discenderebbe dalla prosecuzione di contenziosi incerti negli esiti e nei tempi, permettendo inoltre al management, all’allenatore della Prima Squadra e ai giocatori di concentrarsi sull’attività sportiva ed in particolare sulla programmazione complessiva della prossima stagione (sia con riferimento alle attività sportive che per quanto attiene ai rapporti di business con gli sponsor, le altre controparti commerciali e quelle finanziarie).

«C’è un momento per la verifica, l’accertamento, i giudizi – commenta il presidente della Figc, Gabriele Gravina –, ma c’è anche un momento per definire e guardare al futuro con maggiore serenità, il momento della progettualità, il tutto nel rispetto assoluto delle regole. Quindi, quest’ultimo atto è un atto previsto dalle nostre norme, dal Codice di Giustizia Sportiva, auspicabile e condiviso.

Credo che questo sia il risultato più bello per il calcio italiano, per aver trovato – noi ce lo auguriamo – un momento di serenità». Il patteggiamento ha effetti benefici anche in Borsa: già in apertura il titolo aveva guadagnato il 4,05%, primo segnale di un’attesa positiva, e subito dopo la notizia dell’ammenda pecuniaria e dell’accettazione dell’accordo è volato a +7,97%, raggiungendo 0,3144 euro.

