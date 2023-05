Due gol presi nel finale, il Pordenone in dieci si arrende al Lecco: addio serie B

PORDENONE. Il sogno del Pordenone, quello di salire in serie B, sfuma nel finale della partita di ritorno dei quarti di finale play-off contro il Lecco. Una partita nella quale ai neroverdi sarebbe bastato pareggiare o anche perdere con un gol di scarto.

E invece, dopo essere immediatamente andato sotto e avere recuperato con Pinato, nel secondo tempo i neroverdi si sono letteralmente suicidati: espulso Bruscagin alla mezz'ora, assalto del Lecco e due reti nelle battute finali che hanno fissato il punteggio sul 3-1 per gli ospiti, di fronte a 2.200 tifosi neroverdi letteralmente gelati e a 200 tifosi lombardi in visibilio, per un'impresa che nessuno avrebbe ritenuto possibile.

Il Pordenone era infatti testa di serie, nonché considerato dai bookmakers la squadra favorita tra le otto impegnate in questa fase degli spareggi. Mentre il Lecco era esattamente l’opposto: la meno quotata, sulla carta la peggiore del lotto.

La festa dei giocatori del Lecco (foto Petrussi)

La squadra dell’ex Foschi, invece, accede alle semifinali e domenica affronterà, in casa, il Cesena, passato dopo due pareggi per 0-0 con il Vicenza. Giovedì 8 giugno il match di ritorno.

L’altra semifinale sarà tra Foggia (2-2 col Crotone dopo l'1-0 dell’andata) e Pescara (3-2 sul campo della Virtus Entella, 2-1 all’andata).

Una batosta che davvero non ci voleva per il Pordenone, che sognava il ritorno in B anche per dare una scossa alla drammatica crisi societaria, con un’istanza di fallimento pendente e la prima udienza in tribunale fissata il 20 giugno.

PORDENONE – LECCO 1 – 3 (complessivo 2 – 3)

PORDENONE (4-3-1-2) Festa 6; Bruscagin 5, Pirrello 5.5, Ajeti 6, Benedetti 6; Giorico 6 (24’ st Torrasi 5.5), Burrai 6, Pinato 5.5 (45’ st Edera sv); Zammarini 6; Candellone 5.5 (24’ st Piscopo 5), Dubickas 4.5 (39’ st Magnaghi sv). All. Di Carlo.

LECCO (3-4-3) Melgrati 7; Celjak 6.5, Battistini 6 (30’ pt Ardizzone 7.5), Bianconi 6; Giudici 6.5, Zuccon 6.5, Girelli 6 (33’ st Scapuzzi 6), Lepore 7, Buso 6 (19’ st Tordini 6.5); Pinzauti 5 (1’ st Bunino 7.5), Mangni 6. All. Foschi.

Arbitro Panettella di Bari, 6.5.

Marcatori Al 2’ Dubickas (autorete), al 17’ Pinato; nella ripresa, al 39’ Bunino, al 43’ Ardizzone.

Note Espulsi Bruscagin al 31’ st per fallo su chiara occasione da rete. Ammoniti: Burrai, Torrasi, Ardizzone.