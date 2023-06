Vissa, un 1500 da Mondiali

UDINE. Un tocco di Friuli andrà a chiudere, venerdì 2 giugno, il Golden Gala, unica tappa italiana della Diamond League diatletica leggera, il circuito di meeting più prestigioso al mondo.

Sulla pista di Firenze, dove quest’anno si svolge la riunione, correrà infatti Sintayehu Vissa, mezzofondista originaria di Pozzecco di Bertiolo.

Cresciuta nell’Atletica 2000 di Codroipo, l’atleta sarà al via dei 1500 metri, prova che alle 21.49 chiuderà l’evento intitolato a Pietro Mennea.

Classe 1996, è attualmente la portacolori di punta della regione, l’unica per ora in possesso del minimo per partecipare ai Campionati mondiali di Budapest di agosto.

Professionista negli Stati Uniti, dov’è tesserata dalla scorsa estate per la On Athletic Club di Boulder, Vissa in Toscana farà il suo debutto in Europa per quanto riguarda la stagione all’aperto.

L’esordio assoluto l’ha già fatto segnare negli States, dove con il 4’07’’27 stabilito a Filadelfia lo scorso 29 aprile ha subito centrato il minimo per la rassegna ungherese (fissato dalla Fidal a 4’08’’).

Una prestazione seconda solo a quella sfoderata a Castellon nel 2022, quando con 4’04’’64 ha di fatto conquistato la convocazione per i campionati iridati di Eugene (in cui è risultata la miglior italiana).

Nell’Oregon, peraltro, ha collezionato la sua prima presenza in maglia azzurra, bissata poi lo scorso marzo in occasione dei campionati Europei indoor di Istanbul (in cui ha chiuso al nono posto).

Durante la stagione al coperto Vissa è stata in grado di scendere a 4’08’’20 nei 1500, centrando poi con 4’24’’54 il record tricolore nel miglio in sala (1609 metri).

Crono, questi, che portano a pensare a un nuovo miglioramento all’aperto sui 1500 nei mesi caldi della stagione.

Nel frattempo venerdì, a Firenze, cercherà subito di andare forte, nonostante sia reduce da un periodo di lavoro in altura in Svizzera, a San Maurizio.

A spingerla a dare il meglio l’autentico parterre de roi con cui si confronta, dato che tra le partecipanti spicca la presenza di Faith Kipyegon, campionessa olimpica a Rio nel 2016 e a Tokyo nel 2021.

La keniana è l’unica in gara domani a essere scesa sotto i 4 minuti nella stagione all’aperto (3’58’’57).

Occhio poi a Laura Muir, britannica che, per quanto nella parentesi outdoor non si sia ancora fatta vedere sulla distanza, è pur sempre la campionessa europea in carica all’aperto e al coperto sulla distanza.

Ludovica Cavalli e Federica Del Buono sono invece le azzurre da cui Vissa (che in Italia gareggia per la Friulintagli) dovrà guardarsi per cercare di vincere il derby tutto italiano.

Nelle altre sfide non mancano i fuoriclasse assoluti, anche se vale la pena segnalare la presenza delle fenomenali Femkhe Bol (Paesi Bassi) sui 400 ostacoli, Valerie Allman (Usa) nel lancio del disco e di Malaika Mihambo (Germania) nel salto in lungo.

La prima è primatista europea e campionessa in carica sulla distanza, le altre due sono campionesse olimpiche in carica. I 100 piani maschili, in assenza di Marcel Jacobs regaleranno emozione poi con il fiorentino Samuele Ceccarelli, padrone di casa e soprattutto campione europeo indoor sui 60.