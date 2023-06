Apu, ora missione Forlì: giocatori con t-shirt per le donazioni agli alluvionati

Apu, l’asticella si alza ancora. Ripartono da Forlì i play-off in stile salto in alto della squadra bianconera, che dopo aver superato il difficile scoglio del derby ora si deve misurare con la testa di serie numero uno del Tabellone Oro, oltre tutto con il fattore campo a sfavore.

PRESSIONE

La principale novità di questa serie contro l’Unieuro è rappresentata dal fatto che Udine si trova per la prima volta nell’ultimo anno e mezzo ad avere un peso più leggero sulle spalle. Forlì, dopo aver vinto sia il girone Rosso che quello Giallo, non può nascondere le velleità di promozione, visto anche il roster costruito e la guida tecnica affidata a uno dei tecnici più importanti della nouvelle vague, l'ex Fortitudo Antimo Martino. A proposito: per il 28enne Finetti c’è un altro “corso accelerato” di gestione di una serie play-off con un allenatore carismatico (anche se con meno esperienza) dopo quello con Pillastrini.

FORMAZIONE

Per la prima sfida in terra romagnola non sono previste sorprese negli undici a referto di coach Finetti. Il ballottaggio degli esterni vede il vicecapitano Nobile in vantaggio su Bertetti, mentre sotto canestro Pellegrino farà coppia con Terry e Cusin resterà in tribuna. L’unica novità rispetto alle ultime tre uscite dei bianconeri, a questo punto, è la maschera protettiva realizzata dall’azienda Porzio per Isaiah Briscoe, regolarmente in campo nonostante la frattura alle ossa nasali.

PAROLA ALL’EX

Motivazioni extra per Mattia Palumbo, che ha indossato la divisa dell’Unieuro Forlì nella stagione 2021/2022. È lui il portavoce bianconero in vista di gara uno: «Forlì ha vissuto una stagione molto importante in termini di risultati, confermando tutto il suo valore anche nella seconda fase del campionato. Sicuramente è una delle candidate al titolo finale. Noi ci presenteremo all’Unieuro Arena con l’obiettivo di conquistare almeno una vittoria fuori casa e ribaltare il fattore campo a nostro favore. Sappiamo già che non sarà per nulla semplice, visto che Forlì è davvero una squadra molto solida quest’anno, ma siamo decisi a dare tutto».

GLI AVVERSARI

Partiamo dalle cifre di quella che è stata finora la miglior squadra della stagione. Su 33 partite di campionato giocate, inclusi i play-off, l’Unieuro Forlì ne ha vinte 28 e perse solamente 5. In casa i romagnoli sono un rullo: su 16 gare ben 14 vittorie e appena due stop, una nel girone Rosso contro Cividale e una nel girone Giallo contro la Vanoli. Dopo tante stagioni di A2 all’insegna dell’"essere o non essere”, Forlì ha rotto gli indugi e costruito nell’estate 2022 una squadra dominante.

Coach Martino ruota nove giocatori con minutaggio ben distribuito. L’uomo di punta è senza dubbio l’ala grande ex Brindisi Nathan Adrian, 15.7 a partita e un bagaglio offensivo variegato: efficacissimo vicino a canestro, letale quando tira dal perimetro.

L’altro americano è Vincent Sanford, guardia con mano dolce e l’assist facile. In regia si alternano Fabio Valentini e il volto noto Lorenzo Penna, lo specialista delle triple è l’eterno Daniele Cinciarini, 40 anni fra due settimane. Radonjic è il classico numero tre all-around, nel pitturato vigilano gli esperti Benvenuti e Gazzotti.

TIFO E TV

Antonutti e compagni saranno sostenuti in Romagna da una settantina di tifosi, provenienti da Udine con un pullman e diversi mezzi privati. Chi resta a casa può seguire la diretta streaming su LnpPass previo abbonamento, oppure la differita su Udinese Tv. Diretta play by play sul sito Lega Nazionale Pallacanestro.