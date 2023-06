La Libertas riparte dal simbolo Caravello: «È un onore per me»

Lara Caravello torna a vestire la maglia della Libertas Martignacco. Stavolta non come giocatrice, ma come allenatrice della formazione U12. Ieri pomeriggio la società friulana ha annunciato la grande novità, insieme alla nomina della nuova presidente Erica Rosso, che raccoglie il testimone da Fulvio Bulfoni.

La Libertas Martignacco, che solo poche settimane fa ha annunciato la rinuncia alla A2, riparte dunque dalle proprie radici. Lara Caravello è stata una colonna portante della società e un esempio di dedizione, umiltà e attaccamento. La 29enne udinese ha detto addio al volley giocato a fine aprile, al termine di una stagione giocata da protagonista a Cuneo nel ruolo di libero nella massima serie nazionale. Negli anni precedenti aveva fatto sognare il pubblico friulano con Conegliano, campione d’Italia e d’Europa.

«Sono molto contenta di questa grandissima opportunità che mi è stata data dalla società alla quale sono strettamente legata da anni – ha dichiarato Caravello –. La possibilità di potermi mettere in gioco come allenatrice e soprattutto come educatrice è qualcosa che mi riempie di orgoglio e che spero di onorare sempre con professionalità e con dei risultati conformi a quelle che saranno le aspettative della società che mi ha cresciuto». A offrire l’occasione di rimettersi in gioco è stata Erica Rosso.

«Quando Lara ha dato addio alla pallavolo giocata, mi è scesa una lacrima, o forse anche più di una perché Lara è la pallavolo. La nostra amicizia è nata a Martignacco, lei come giocatrice e io come dirigente di squadra; quindi, ci siamo viste e le ho proposto il nuovo ruolo. Sono contenta che abbia accettato e che creda nel nostro nuovo progetto». Lara è stata inoltre nominata dalla Fipav Fvg selezionatrice regionale di beach volley. «Questo ruolo mi porterà al mio primo grande evento: il trofeo delle regioni di agosto. Non sarà un percorso facile, ma sarà sicuramente importante e formativo. Fare l’allenatrice non è assolutamente come fare l’atleta e quindi dovrò studiare, mettermi in gioco e dovrò essere sempre a disposizione della squadra. Il mio desiderio più grande è quello di trasmettere ai giovani che allenerò la passione e il desiderio di raggiungere un obiettivo facendo sacrifici e mettendosi in gioco».