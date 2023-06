Il tempo sta passando e di soci neanche l’ombra: il Torviscosa in bilico

Il futuro del Torviscosa è il tema del momento nel mondo calcistico regionale, dopo l’annuncio dei giorni scorsi del presidente Sandro Midolini di dimettersi dalla guida della società.

Lo spauracchio dei tifosi biancoazzurri che al termine di un ottimo campionato, con la serie D mantenuta gloriosamente, possa profilarsi un declassamento nei Dilettanti non è un semplice rischio. Solo l’interessamento di qualche nuovo soggetto o partner, a quanto sembra, potrebbe garantire il mantenimento della categoria. Fino a oggi però non c’è stata nessuna manifestazione concreta di interesse per la società.

Ci sono stati alcuni incontri esplorativi, colloqui ma nessuna fumata bianca. Al momento il Torviscosa resta senza presidente e con un futuro tutto da scrivere.

Questi tentativi di trovare nuovi soggetti da far entrare nel club continueranno nei prossimi giorni o settimane, anche perché sembra impensabile che l’attuale gruppo dirigenziale getti definitivamente la spugna e non iscriva la squadra al campionato interregionale con il rischio di ripartire dalla seconda categoria come è successo nel 2021 alla Manzanese.

Le iscrizioni al campionato di serie D si apriranno il 1° luglio e si protrarranno fino al 15. C'è quindi ancora un mese di tempo per riuscire a trovare un nuovo presidente (una figura necessaria per firmare la documentazione e gli atti) e ricomporre la crisi dirigenziale. Tutto questo però mette per ora in stand-by la programmazione della nuova stagione 2023- 2024.

I giocatori e l’allenatore Fabio Pittilino hanno bisogno di certezze e di rassicurazioni da parte della società. Il mercato inizia ufficialmente il 1° luglio e già qualche club ha manifestato interesse verso i calciatori biancoazzurri e c’è quindi anche il rischio, a causa di questa incerta fase societaria, di perdere qualche pezzo da novanta. Nei giorni scorsi il tecnico Fabio Pittilino si era detto dispiaciuto di quanto accaduto ed è sempre in attesa dell’evolversi della situazione.

«Un fulmine a ciel sereno – aveva evidenziato il tecnico – che ci amareggia. Nessuno può però cancellare questo biennio calcistico da favola del Torviscosa con la promozione in serie D e una salvezza straordinaria».