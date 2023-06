Da Udine allo scudetto: Sironi si conferma campione con Rovigo

Un atleta friulano si conferma sul tetto dell’Italia del rugby: Stefano Sironi, infatti, si è laureato campione d’Italia con la sua Rugby Rovigo dopo aver superato in finale i rivali di sempre del Petrarca Rugby Padova (16-9); terza finale consecutiva e secondo titolo italiano per il giocatore udinese.

Sironi, classe 1995, gioca seconda/terza linea ed è un atleta molto abile nelle rimesse laterali, estremamente fisico e una garanzia nella fase difensiva del gioco.

Proviene da una famiglia di rugbisti: il padre Riccardo è stato un ex giocatore di Serie A attivo tra gli anni ottanta e novanta mentre il nonno Mario è stato dirigente Fir e vicepresidente del Comitato Regionale Laziale.

Entrambi gli zii, poi, Simone e Domenico hanno intrapreso la carriera arbitrale raggiungendo importanti traguardi a livello federale. Stefano inizia ad avvicinarsi al rugby grazie al padre che in quel periodo allenava le giovanili della Leonorso Rugby Udine: compie la trafila di tutte le giovanili, dall’under 6 all'under 18, per poi fare il suo esordio in prima squadra in serie C.

Si afferma poi in serie A con la Rugby Udine, dove ne diventa un giocatore importante nonostante la giovane età.

Dopo gli anni ad Udine passa al Valsugana Rugby Padova, in serie A, prima, per poi raggiungere la promozione in Top 12 nel 2018. Il campionato successivo viene ingaggiato dal Rugby Rovigo Delta. Il 18 gennaio 2020 vince il suo primo trofeo, la Coppa Italia, pur non scendendo in campo.

A febbraio 2020 fa il suo esordio con la maglia dei “Bersaglieri”. Il 2 giugno 2021, poi si laurea campione d'’Italia vincendo derby in finale (20-23) con il Petrarca Padova. La stagione successiva non riesce a bissare la vittoria dello Scudetto che va al Petrarca.

Questo campionato lo vede partire come titolare della formazione rodigina, la squadra parte a rilento ma dopo aver cambiato guida tecnica recupera velocemente posizioni tanto da chiudere la regular season al primo posto.

Il Rovigo, in finale, sfida il la compagine patavina per il terzo anno consecutivo: Stefano entra a partita in corso e scrive nuovamente il suo nome nella storia della Rugby Rovigo e dell'Italia del Rugby. «Tre finali in altrettante stagioni sono un orgoglio a prescindere.

Questa ha rappresentato tanto perché era “la bella” contro il Petrarca – commenta Stefano Sironi – sono fiero del percorso fatto, della società e della squadra. Il futuro? Sono certo che arriveranno tante altre soddisfazioni».