Il Friuli non scansa lo spareggio salvezza: Spezia-Verona si gioca domenica a Udine

UDINE. Non ci faremo mancare nulla per questa stagione qui a Udine. Dalla festa scudetto del Napoli dello scorso mese con relativa invasione di campo e incidenti annessi (che hanno portato a provvedimenti e polemiche), allo spareggio salvezza per restare in serie A che si giocherà allo stadio Friuli che in serata ha superato le altre tre candidature in mano alla Lega serie A, nella mattinata di lunedì 5 giugno, per ospitare Spezia-Verona domenica 11 giugno (da confermare il fischio d’inizio alle 20.45), la coda al campionato che deciderà il nome dell’ultima retrocessa in serie B, assieme a Cremonese e Sampdoria.

L’aveva ammesso il presidente Casini ospite della Rai per una lunga intervista a Radio Anch’io Sport che ha toccato molti temi – dai diritti tv alla competitività del prossimo campionato –, tra cui lo spareggio. «Abbiamo convocato un Consiglio di Lega straordinario nel pomeriggio. Abbiamo chiesto alle venti squadre associate disponibilità per lo stadio, hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Valuteremo tutto con il Ministero dell’Interno e l’Osservatorio per la sicurezza».

Ebbene, il sopracitato Consiglio, composto dall'ad Luigi De Siervo, dal consigliere indipendente Gaetano Blandini, dal vice-presidente Luca Percassi (Atalanta), dai consiglieri federali Claudio Lotito (Lazio) e Beppe Marotta (Inter) e da quelli della Lega serie A Rebecca Corsi (Empoli), Paolo Scaroni (Milan) e Maurizio Setti (Verona), è andato per le lunghe, facendo slittare l’ufficialità, complici le implicazioni legate all’ordine pubblico.

Preso atto che Firenze ha già programmato i lavori per il rifacimento del terreno di gioco del Franchi, valutata troppo lontana Lecce, il Consiglio di Lega ha puntato la propria attenzione sul Mapei Stadium di proprietà del Sassuolo e in alternativa sullo stadio Friuli - Dacia Arena di Udine. Reggio Emilia è praticamente a metà strada: un centinaio di chilometri da Verona, 150 da Spezia. Il Friuli è invece più vicino per i veronesi, ma lo stadio dei Rizzi è stato inserito nel “portafoglio” del club spezzino per ottenere la cosiddetta Licenza Uefa 2023-’24 e quindi è per logica un impianto gradito.

A questo punto è partita la valutazione dell’impatto sull’ordine pubblico, valutazione sulla quale hanno cominciato a pesare pure le perplessità dei club che avevano in un primo momento dato la propria disponibilità, in considerazione dell’accesa rivalità tra le tifoserie di Verona e Spezia. Il nodo è rappresento dai rapporti a dir poco tesi fra le frage estreme del tifo dei due club.

Lo conferma l’agguato dello scorso marzo prima della partita al Picco, quando i minivan degli ultras in arrivo dal Veneto sono stati attaccati con un fitto lancio di bottiglie e sassi, un episodio documentato da più video diffusi sui social che ha portato all’emissione di venti daspo tra gli ultras dello Spezia.

Ecco perché la partita è considerata ad alto rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha messo sulla bilancia da una parte Reggio Emilia, dall’altra Udine.

Il Mapei Stadium di proprietà del Sassuolo è già stato testato per finali di Coppa Italia, gare internazionali di coppa e della Nazionale. I rapporti tra i tifosi locali, poi, non sono tesi nè con i veronesi, nè con gli spezzini.

Una riflessione che, invece, è finita sotto la lente guardando il “piatto” del Friuli, visto che in un passato per fortuna remoto, si sono registrati anche a gravi episodi di violenza tra gli ultras dell’Udinese e quelli dell’Hellas.

Sarebbe stata stata dunque la modernità dell’impianto dei Rizzi, senza barriere ma dotato di strumenti tecnologici (in particolare nel sistema delle telecamere di sorveglianza) che permettono l’individuazione di comportamenti scorretti da parte dei tifosi.

L’annuncio ufficiale da parte della Lega serie A dovrebbe arrivare nella mattinata di martedì 6 giugno. Dopo Udinese-Napoli è un rischio. Un pericolo che forse sarebbe stato meglio scansare. —