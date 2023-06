Spezia-Verona, lo spareggio al Friuli Udine diventa un caso. L’allarme del sindacato di polizia: «È una partita ad alto rischio»

Lo spareggio salvezza tra Spezia e Hellas Verona, che deciderà chi resterà in Serie A domenica 11 giugno, diventa un caso. Una decisione maturata lunedì in tarda serata e che dovrebbe essere ufficializzata questa mattina, martedì 6 giugno. Si parla anche di un dietrofront per scegliere il Mapei Stadium di Reggio Emilia, l'impianto di proprietà del Sassuolo che era stato in ballottaggio con lo stadio dei Rizzi e che, per la sua collocazione geografica, garantirebbe un afflusso delle due tifoserie senza "incroci pericolosi" in autostrada, una delle perplessità espresse dai sindacati di Polizia.

La scelta, dunque, ha fatto storcere il naso a molti. Tra questi anche il sindaco di La Spezia che parla anche di «offesa ai tifosi e mancanza di rispetto per la città». Una decisione che preoccupa anche per l’impatto sull’ordine pubblico, soprattutto dopo gli scontri che si sono tenuti proprio qui in città dopo Udinese-Napoli.

Partita ad alto rischio

Ma perché è considerata una partita ad alto rischio? C’è qualche perplessità dei club che avevano in un primo momento dato la propria disponibilità, in considerazione dell’accesa rivalità tra le tifoserie di Verona e Spezia. Il nodo è rappresento dai rapporti a dir poco tesi fra le frange estreme del tifo dei due club.

Lo conferma l’agguato dello scorso marzo prima della partita al Picco, quando i minivan degli ultras in arrivo dal Veneto sono stati attaccati con un fitto lancio di bottiglie e sassi, un episodio documentato da più video diffusi sui social che ha portato all’emissione di venti daspo tra gli ultras dello Spezia.

Ecco perché la partita è considerata ad alto rischio dall’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive ha messo sulla bilancia da una parte Reggio Emilia, dall’altra Udine.

Il Mapei Stadium di proprietà del Sassuolo è già stato testato per finali di Coppa Italia, gare internazionali di coppa e della Nazionale. I rapporti tra i tifosi locali, poi, non sono tesi nè con i veronesi, nè con gli spezzini. Una riflessione che, invece, è finita sotto la lente guardando il “piatto” del Friuli, visto che in un passato per fortuna remoto, si sono registrati anche a gravi episodi di violenza tra gli ultras dell’Udinese e quelli dell’Hellas.

Le parole del sindaco della Spezia

«La scelta della Dacia Arena di Udine per giocare lo spareggio tra Spezia e Verona è un'offesa ai tifosi spezzini e una mancanza di rispetto per la città e la nostra provincia». Lo scrive in una nota il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini commentando la decisione della Lega Serie A di disputare lo spareggio per la permanenza nella massima serie tra Spezia e Verona a Udine

«Queste partite valgono la storia di un club e di un territorio e la scelta del campo deve essere presa con attenzione e risultare un territorio neutro per tutti - ha detto Peracchini - Il percorso pone problemi di sicurezza e ordine pubblico perché c'è il rischio evidente che le due tifoserie possano incontrarsi durante il tragitto e i rapporti tra i tifosi vanno considerati. Chiediamo alla Lega Serie A di rivedere questa decisione e trovare una soluzione che garantisca equità e imparzialità».

L'allarme del sindacato di polizia

«Per gli operatori che devono garantire la sicurezza cresce la preoccupazione, già alta, per lo ‘spareggio salvezza’ fra Verona e Spezia che si dovrà giocare domenica alle 20.45. Questo alla luce della scelta della Dacia Arena come campo neutro per disputare una partita caratterizzata da fortissima tensione, dal momento che è in gioco l’unica possibilità di non retrocedere in serie B», afferma Valter Mazzetti, Segretario generale Fsp Polizia di Stato, commentando la notizia che lo spareggio salvezza fra Verona e Spezia si giocherà a Udine, per decidere quale delle due squadre di calcio retrocederà in serie B.

«Per raggiungere Udine, infatti, le tifoserie avversarie dovranno percorrere il medesimo tratto autostradale della A4, ed è altamente probabile che vengano in contatto. Definire la scelta ‘infelice’ è un eufemismo. I continui incidenti che si verificano in occasione delle partite di calcio, e soprattutto i numerosi appartenenti alle forze dell’ordine che puntualmente rimangono feriti – ben 9 la scorsa domenica a Brescia -, impongono di pensare alla sicurezza prima di tutto. Il resto deve rigorosamente venire dopo».

«Siamo qui a dare un allarme prima che ci ritroviamo a commentare disperati i soliti disastri che non sono nuovi alle nostre cronache – aggiunge Mazzetti -, e che dovrebbero quantomeno servire per prendere decisioni quanto più ponderate possibili

L’autostrada e i suoi numerosi punti di sosta rischiano di diventare terreno di battaglia domenica, e per gli operatori di polizia il lavoro così sarà estremamente più complicato. Sarebbe ora di pensare all’incolumità di chi svolge il proprio lavoro prima di tutto, oltre che alle ovvie accortezze operative in occasioni del genere che, in Italia, ancora spesso rappresentano un barbaro scenario per i violenti di turno a cui non si riesce a rispondere con la dovuta fermezza, come ben sanno fare altrove»..

Le parole del presidente della Lega

Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato di Spezia-Verona in un'intervista rilasciata a Radio anch'io lo Sport ufficializzando data e orario, ma non la sede. La Lega di Serie A dovrà scegliere tra quattro opzioni: "Si giocherà domenica 11 giugno alle 20:45. Per quanto riguarda la sede abbiamo convocato un consiglio di Lega straordinario per oggi pomeriggio. Abbiamo chiesto alle 20 squadre associate disponibilità per lo stadio, hanno risposto positivamente Lecce, Udine, Firenze e Reggio Emilia. Valuteremo tutto con il Ministero dell'Interno e l'Osservatorio per la sicurezza".

L’annuncio ufficiale da parte della Lega serie A dovrebbe arrivare nella mattinata di martedì 6 giugno. Dopo Udinese-Napoli è un rischio. Un pericolo che forse sarebbe stato meglio scansare