Vissa, l’atleta friulana protagonista del Golden Gala: «Scendere sotto i 4 minuti è il mio grande obiettivo»

«Questo è solo l’inizio», dice con la sua consueta energia. Chissà, dunque, dove potrà ancora arrivare Sintayehu Vissa, mezzofondista friulana che con il 4’01’’98 stabilito al Golden Gala di Firenze ha firmato la terza miglior prestazione italiana di sempre sui 1500. Magari può puntare al record tricolore di Gabriella Dorio, campionessa olimpica nel 1984 a Los Angeles, capace nel 1982 di scendere a 3’58’’65. A riguardo Sinta non si sbilancia, preferendo godersi il tempo con cui ha blindato la partecipazione ai campionati mondiali di Budapest (in programma ad agosto).

Un crono valso anche il suo nuovo primato personale, abbassato di quasi tre secondi nella gara più veloce di sempre. La keniana Faith Kipyegon, con 3’49’’11, ha messo a segno il record mondiale della specialità, cancellando il 3’50’’07 dell’etiope Genzebe Dibaba stabilito a luglio 2015. «Le ho fatto i complimenti – ha commentato sorridendo Vissa –. Io ho corso la gara della vita. E sono contenta di aver centrato, a casa, il minimo richiesto dalla World Athletics per i mondiali (fissato a 4’03’’50, ndr)».

La friulana, classe 1996, disponeva già del tempo indicato dalla Fidal (stabilito in 4’08’’), ma essere scesa al crono richiesto dalla Wa per essere al via a Budpaest ha dato ancora più forza alla sua prestazione. Ma non solo. La sua performance è stata impreziosita dall’essere risultata la prima italiana al traguardo: a Firenze Sinta ha battuto sia Ludovica Cavalli, che l’aveva preceduta in due occasioni ai campionati italiani, sia Federica Del Buono. Atleta professionista negli Stati Uniti, tesserata per l’On Athletics Club di Boulder, Vissa si è soffermata ulteriormente sulla sua prova: «Non pensavo al tempo: sapevo che stavamo tenendo un buon ritmo, ma volevo solo rimanere concentrata – ha confessato –. All’ultimo giro ho iniziato a spingere, consapevole che le luci bianche intermittenti poste sul cordolo (le wawelights, ndr) indicavano il ritmo da tenere per realizzare il minimo. Ho continuato ad andare forte e ho centrato l’obiettivo. Che dire? Il 4’01’’98 ha confermato che sto bene e che il lavoro sostenuto sinora dà i suoi frutti».

Cresciuta nell’Atletica 2000 di Codroipo, tesserata in Italia per la Brugnera Friulintagli, l’azzurra sta trascorrendo qualche giorno a Pozzecco di Bertiolo con la sua famiglia prima di partire per Parigi e affrontare il 10 giugno il miglio (1609 metri) alla On Tracks Night. Nel mirino anche nuovi traguardi: «Il crono di Firenze è il tempo su cui mi voglio assestare nelle prossime uscite – ha sottolineato, alzando l’asticella –. Andare sotto i 4’? È un grande obiettivo, ma non è impossibile». I margini per riscrivere la storia del mezzofondo tricolore ci sono.