Apu, da oggi è vietato sbagliare

Apu, è vietato fallire. In svantaggio 2-0 nella serie di semifinale contro Forlì, i bianconeri sono chiamati a vincere per evitare di chiudere già stasera la stagione. Compito difficile ma possibile, se Udine ripete la prova di gara uno, quando andò a un soffio dal colpo in trasferta.

REAZIONE

La partita di oggi capita a proposito, perché gara due di domenica ha ricordato sinistramente gara quattro di un anno fa a Verona: -26 allora, -25 in Romagna, ma soprattutto la stessa sensazione di una resa totale. La differenza è che stavolta i bianconeri hanno la possibilità di reagire e di dimostrare ai propri tifosi che è stato un episodio, che la squadra c’è e tiene alla maglia. È esattamente ciò che chiede la gente, perché c’è modo e modo di perdere. Ci aspettiamo quindi un’Apu feroce, decisa a lottare su ogni singola palla e capace di sfatare il tabù stagionale degli scontri diretti con le big di A2.

QUI APU

A introdurci alla gara di stasera è Alessandro Gentile: «Siamo arrabbiati per domenica, non siamo riusciti a ripetere la prestazione di gara uno, quando siamo andati a un soffio dal portare a casa la vittoria. Vogliamo rifarci subito e per riuscire a battere Forlì dovremo essere bravi a ripetere le cose buone di venerdì scorso a Forlì, ma anche della serie con Cividale. Serviranno grande intensità difensiva e una maggior presenza a rimbalzo, ma anche maggior attenzione ai dettagli: esserci sulle palle vaganti, evitare proteste inutili e falli tecnici, non concedere facili rimbalzi d’attacco». Il figlio d’arte alla “remuntada” ci crede: «Io e i miei compagni siamo convinti di potercela fare, in casa abbiamo un pubblico molto caldo che ci può aiutare. Non conta essere sullo 0-2, conta chi per primo arriva a 3». Nessun cambio di formazione in vista per coach Finetti, che quasi certamente si affiderà agli stessi uomini delle prime due gare con i forlivesi: ancora tribuna per Bertetti e Cusin.

QUI FORLÌ

Sulla sponsa biancorossa c’è entusiasmo per il 2-0 che vale il primo match point, ma anche la consapevolezza che al Carnera ci sarà da soffrire. Coach Antimo Martino ha parlato così alla vigilia: «Udine farà di tutto per metterci in difficoltà, e proprio perché rispettiamo l’avversario sappiamo che dovremo dare ancora di più rispetto alle prime due partite. Sarà importante essere supportati dalla fiducia che quest’anno, più di una volta, ci ha permesso di vincere partite importanti anche su campi difficili». L’Unieuro è annunciata al gran completo visto che Sanford ormai è pienamente recuperato.

BIGLIETTI E TV

Si va verso il “tutto esaurito”, ci sono ancora meno di un centinaio di tagliandi in vendita per gara tre. Chi intende seguirla da casa può usufruire della diretta streaming di LnpPass, previo abbonamento, oppure la differita sul Canale 12.