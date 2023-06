Battiston di bronzo ai tricolori di sciabola. E ora gli Europei

Bronzo tricolore per Michela Battiston alla vigilia degli Europei. Agli assoluti di scherma in Liguria la friulana dell’Aeronautica Militare è salita sul terzo gradino del podio nella prova individuale di sciabola.

In semifinale è stata battuta per 15-12 da Rossella Gregorio, al termine di un match in cui ha perso più volte lucidità, anche per “merito” dell’avversaria (la tensione le è valsa un rosso per due partenze anticipate).

Per la 24ene friulana è un buon risultato, in vista degli Europei in programma a Plovdiv dal 16 al 18 luglio e dei Giochi Europei di Cracovia di fine mese.

Se la kermesse sulle pedane bulgare, oltre ai titoli continentali, metterà in palio punti per il ranking individuale, quella in terra polacca sarà invece importante ai fini della qualificazione a squadre verso le Olimpiadi di Parigi del 2024 (nella scherma la qualificazione è assegnata per nazioni).

Michela Battiston ieri ha dimostrato di essere in un buono stato di forma, anche se dal punto di vista mentale ha ancora da lavorare. Il miglior risultato tricolore individuale della friulana resta l’argento vinto nel 2021 a Cassino, poco prima di essere grande protagonista alle Olimpiadi di Tokyo, da cui la sciabola tornò però con un quarto posto amaro. Se in Giappone Michela fu una rivelazione, a Parigi vuole essere una piacevole conferma.

Tornando agli assoluti di La Spezia, ieri, nella sciabola maschile, il friulano Leonardo Dreossi ha chiuso solo diciottesimo. La giornata di oggi sarà invece dedicata alla gara a squadre di A1 di sciabola, sia maschile che femminile (rispettivamente al via dalle 12 e dalle 11.30, con Battiston e lo stesso Dreossi di nuovo in pedana).

Domani spazio alla spada, con le friulane Mara Navarria e Giulia Rizzi attese protagoniste nella gara individuale (partenza alle ore 11, con 95 spadiste al via).

L’obiettivo è trovare soprattutto buone sensazioni in vista dei palcoscenici in cui saranno messi in palio punti fondamentali per la qualificazione a cinque cerchi. Tra i 24 azzurri convocati per gli Europei di Plodvid c’è infatti anche il bronzo olimpico a Tokyo Mara Navarria, mentre Giulia Rizzi, che tanto bene ha fatto nella prima parte della stagione, starà a disposizione come riserva.

L’inserimento last minute in calendario dell’Europeo ha costretto le nazionali a modificare in corsa i programmi; per tutte le armi, sulla scia dell’ottima stagione di Coppa del Mondo in cui l’Italia è salita ben 66 volte sul podio, c’è grande determinazione e consapevolezza dell’importanza dell’appuntamento in Bulgaria.