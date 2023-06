Altra settimana finita e per il Torviscosa nessun acquirente

Il Torviscosa resta per il momento senza presidente dopo le dimissioni di Sandro Midolini, che ha coronato i suoi 8 anni alla guida del club friulano con il raggiungimento di una storica salvezza in serie D.

Il consiglio dei soci non ha al momento nominato nessun nuovo presidente e il futuro della società rimane alquanto incerto con lo spettro del declassamento nei dilettanti sempre dietro l'angolo.

La società è in cerca di un soggetto e di un partner per dare continuità a un progetto sportivo portato avanti in questi anni con impegno e sacrifici ma anche con grandi soddisfazioni.

Eventuali manifestazioni di interesse da parte di imprenditori o cittadini interessati ad acquisire la società al momento pare non ce ne siano e se ci sono rimangono avvolti nel mistero.

Il presidente dimissionario Midolini evidenzia che non ci sono novità e che la situazione al momento non è cambiata.

«Fino a oggi non ho avuto nessuna proposta concreta – spiega Midolini–. Si sta cercando di trovare una soluzione e l’auspicio è che qualcosa si possa muovere entro il mese di luglio. Nessuno vuole la mancata iscrizione al prossimo campionato di serie D, ma, ad oggi, siamo ancora in una situazione di attesa».

Non si vedono nuovi acquirenti per ora e a questo punto la soluzione migliore sotto tutti i punti di vista sarebbe quella di un ripensamento di Midolini anche se è difficile un suo passo indietro.

Il dirigente ha lasciato la guida del Torviscosa, motivando la sua decisione con l’assunzione di ulteriori incarichi professionali che non gli consentono più di mantenere la carica presidenziale. Da dietro le quinte il presidente si sta impegnando per lasciare il Torviscosa in buone mani e soprattutto in serie D.

Giovedì sera c’è stata la cena di fine stagione alla presenza della dirigenza, dello staff tecnico e dei calciatori. Un momento di festa per celebrare ancora una volta il traguardo della salvezza, ma anche di pesante incertezza.

La situazione societaria potrebbe invogliare qualcuno ad una fuga e richieste da parte di altre squadre non dovrebbero mancare. Anche per questo si aspetta un chiarimento definitivo all’interno della società per programmare la nuova stagione.