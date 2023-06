Apu, sono le finali dei rimpianti: quanti ex Udine se le giocano

Finali play-off con molto rimpianti per l’Apu. Dopo averne disputate due consecutive nelle stagioni precedenti, contro Napoli nel 2021 e contro Verona nel 2022, stavolta i bianconeri devono restare a guardare e c’è un retrogusto amaro nel constatare che molti protagonisti sono volti noti.

Sono ben cinque, infatti, gli ex giocatori Apu in campo nelle due finali (Forlì-Cremona nel tabellone Oro, Pistoia-Torino in quello Argento), più un coach. Immaginate un intero quintetto vestito di bianconero con “Lollo” Penna (Forlì) e Matteo Schina (Torino) ad alternarsi in cabina di regia, Trevor Lacey (Cremona) tiratore scelto, Joseph Mobio (Cremona) ala e Giulio Gazzotti (Forlì) a vigilare nel pitturato. In panchina, a dirigere le operazioni, coach Demis Cavina (Cremona). È solo fantabasket, ma i fatti dicono che alcuni sono già pratici di festeggiamenti.

Penna, seppur infortunato all’epoca, era con Ramagli (toh, un altro ex) a Verona nel giugno 2022, mentre Gazzotti ha centrato il salto di categoria già nel 2021 a Tortona con Agustin Fabi. Ancora più clamoroso il caso di Mobio, che a 25 anni può già dire di essere un esperto di finali promozione.

Due quelle vinte, nel 2016 con Brescia e nel 2022 con Scafati, più due perse, nel 2018 con Capo d’Orlando e nel 2021 proprio con l’Apu. Nota a margine: in bianconero non fu certo brillante (con coach Boniciolli il feeling non è mai scattato, poi nei play-off è stato spesso sacrificato in nome del turnover), ma adesso a Cremona è spesso uno dei migliori.

Cavina, invece, vuole cancellare il ricordo della clamorosa sconfitta in finale alla guida di Torino nel 2021. Da 2-1 a 2-3 contro Tortona, con due sconfitte all’ultimo secondo e qualche responsabilità di Ale Cappelletti, tanto per citare un altro ex Apu.

La rosa di vecchie conoscenze udinesi rimaste a buon livello se prendiamo in considerazione le semifinali, in cui abbiamo visto all’opera il canturino Stefan Nikolic, il fortitudino Nazzareno Italiano e Marco Giuri sponda Treviglio. Tre ex Apu addirittura in semifinale scudetto: Ousmane Diop (Dinamo Sassari), Tommaso Raspino (anche lui Dinamo) e Chris Mortellaro (Tortona).

Morale della favola, a Udine i giocatori e gli allenatori bravi arrivano. Il problema è che per una ragione o per l’altra non si è ancora riusciti a trovare la chimica giusta per ottenere il salto di categoria. In attesa di riprovarci, ognuno scelga per quale ex tifare durante le finali.